„Fotbalizarea politică“ a stadionului Arcul de Triumf. Suporterii din rugby, mesaj acid pentru ministrul Sportului

„Club 16 – Horia Ungur, clubul suporterilor echipei naţionale de rugby, îşi exprimă tristeţea şi îngrijorarea pentru că asistă la o discuţie lipsită de spiritul acestui joc minunat, şi anume fair-play-ul, în legătură cu soarta a ceea ce noi, iubitorii de rugby, numim Casa Rugbyului Românesc: Stadionul Naţional de Rugby «Arcul de Triumf».În calitate de suporteri, vedem o discuţie în contradictoriu, bazată pe interese care ne sunt străine şi de care ne disociem, din care înţelegem doar atât: rugbyul românesc nu va mai avea o casă a lui, va fi unul dintre sporturile pe care le găsim la categoria «altele». De unde şi tristeţea noastră”, arată suporterii naţionalei de rugby, reuniţi sub egida Club 16.

Aceştia îi reamintesc ministrului Tineretului şi Sportului că la început de mandat condamna politizarea sportului şi promitea să evite o astfel de capcană.

„Şi uite că astfel a ajuns să ignore mai multe ordine de ministru, prezentate public în mediul online, privind darea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Rugby a Stadionului Naţional de Rugby «Arcul de Triumf». De asemenea, tot ministrul Stroe menţiona descentralizarea, iar prin intenţia de a ţine stadionul în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului nu face decât să perpetueze practicile dezastruoase ale guvernelor anterioare care nu au manifestat nicio preocupare în acest domeniu şi nici în ceea ce priveşte îmbunătăţirea legislaţiei incidente în sport”, afirmă Club 16.

Suporterii recomandă ministrului să lase Federaţia Română de Rugby să administreze baza sportivă, la fel ca în ultima perioadă de mai bine de 80 de ani şi să-şi genereze propriile venituri.

„Până la momentul începerii construcţiei, mai multe sporturi au avut acces la această arenă, dintre care menţionăm oina, sportul nostru naţional etern neglijat de toţi miniştrii, tenis sau fotbal. Statul nu are rolul de administrator direct şi nici nu ar trebui să-l aibă. Prin crearea infrastructurii, statul român, Ministerul Tineretului şi Sportului şi autorităţile locale, trebuie să lase să funcţioneze în linişte structurile specializate în sport, fie că vorbim de federaţii, asociaţii sau cluburi sportive. Subliniem că s-au construit stadioane de fotbal unde rugbyul nu poate avea acces din cauza dimensiunii mici a terenului, precum Arena Naţională sau stadionul de fotbal din Arad. Totodată, pe alte terenuri rugbyul nu are acces sau are un acces mult restrâns care nu răspunde exigenţelor meciurilor internaţionale, chiar la cererea cluburilor de fotbal care se lamentează că în urma unui meci de rugby se distruge gazonul. Cu toată lipsa cronică de infrastructură, reamintim că rugbyul românesc arareori s-a aflat în aceste ultime decenii într-o poziţionare internaţională mai jos de locul 18, constant aflându-se în poziţii semnificativ mai înalte în comparaţie cu alte ramuri sportive şi nu a lipsit de la Cupele Mondiale, cu o singură excepţie”, mai arată suporterii.

Club 16 îşi exprimă speranţa că Stadionul „Arcul de Triumf” va rămâne ceea ce este din 1927: Casa Rugbyului Românesc.

„Şi ne exprimăm această speranţă pe baza faptului că nimeni, indiferent de funcţie, nu ar vrea să fie numit groparul Casei Rugbyului Românesc”, conchid suporterii.