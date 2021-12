Fotbalistul zis şi Iohannis joacă la CFR Cluj: A explicat de ce a primit această poreclă VIDEO

Dan Petrescu (54 de ani) e un mare admirator al fotbaliştilor experimentaţi, trecuţi de 30 de ani. Surprinzător însă, pentru postul de titular a mers pe mâna puştiului Otto Hindrich. Despre care a şi vorbit foarte frumos, de câte ori a avut ocazia.

Având în vedere că a fost lăudat de „Super Dan“, Hindrich a fost adus acum în faţa camerelor de canalul de Youtube al clubului. Care a realizat un interviu simpatic, de sfârşit de an, cu portarul formaţiei din Gruia. În cadrul materialului, puştiul de 19 ani a făcut şi o mărturisire amuzantă: e poreclit Iohannis de către colegi datorită modului în care vorbeşte!

Ce a spus Otto Hindrich?

*Golofca m-a numit Otică, dar acum a apărut, nu de mult, porecla Iohannis. Colegii spun că vorbesc ca el. Sunt, aşa, calm, şi vorbesc lent.

*Multă lume a spus că parcă n-am nebunia aia (n.r. - pe care o au portarii), că sunt prea calm. Dar eu cred că e un avantaj, că nu-mi pierd capul.

*Am 1,95 metri. Acum patru ani, cred că eram cel mai mic portar din generaţia mea, dar, într-un, am am crescut 9 centimetri.

*Am avut mulţi mentori, mulţi antrenor de portari, dar colegul meu Arlauskis m-a ajutat foarte mult şi acum Cristi Moldovan, antrenorul cu portarii, mă ajută foarte mult să cresc.

*Am început fotbalul cu gândul să fiu în aceeaşi poartă în care au fost Nuno Claro şi Arlauskis şi Felgueiras. E un vis devenit realitate. Am fost copil de mingi, când era Marc în poartă.

*La primul meu antrenament n-am avut curaj să spun că vreau în poartă, dar începând cu al doilea antrenament a venit tatăl meu şi i-a spus lui domnul Mezei (n.r. Ioan mezei, antrenorul echipei) să mă bage în poartă.

