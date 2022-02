Fotbalistul francez Kurt Zouma, filmat în timp ce îşi loveşte pisica. West Ham anunţă că va lua măsuri - VIDEO

Într-un comunicat de presă transmis de The Sun, clubul londonez condamnă cu fermitate maltratarea animalului şi afirmă că ia problema în serios: „West Ham United condamnă fără rezerve acţiunile jucătorului nostru, Kurt Zouma, în videoclipul care a circulat. Am vorbit cu Kurt şi ne vom ocupa de problema pe plan intern, dar am dori să clarificăm că nu acceptăm cruzimea împotriva animalelor în niciun fel".

Jucătorul şi-a cerut scuze pentru comportamentul său faţă de pisica sa: „Vreau să spun cât de rău îmi pare tuturor celor care au fost supăraţi de videoclip. Vreau să asigur pe toată lumea că cele două pisici ale noastre sunt perfect sănătoase. Sunt iubite şi preţuite de întreaga noastră familie, iar acest comportament a fost un incident izolat care nu se va mai repeta".

Abuzul asupra animalelor este un subiect luat foarte în serios în Marea Britanie. Agresorii se confruntă acum cu pedepse mai aspre de închisoare, de până la 5 ani, conform unui nou proiect de lege adoptat de parlament anul trecut.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j