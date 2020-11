Fotbal pentru derbedei: Mihai Stoichiţă, declaraţie şocantă despre limbajul său de borfaş

Mihai Stoichiţă are o gândire şocantă

De când a ajuns sub conducerea lui Răzvan Burleanu în 2014, Federaţia Română de Fotbal (FRF) a fost preocupată, în primul rând, de imaginea acestui for. Din păcate, la jumătatea lunii trecute, exact la acest capitol a primit o lovitură sub centură după meciul România U21 - Malta U21, scor 4-1.

La partida respectivă a luat loc pe bancă Mihai Stoichiţă, şeful Comisiei Tehnice FRF, în condiţiile în care selecţionerul Adrian Mutu se afla în autoizolare după dezastrul sanitar de la lot despre care „Adevărul“ a scris aici.

La finalul partidei, Stoichiţă, zis şi „Lippi“, a venit la conferinţă, în timp ce făcea un schimb de mesaje de pe telefon cu Mutu. Şi, fără să realizeze că are microfonul deja deschis - conferinţa nu începuse încă - l-a înjurat pe Mutu, fraza sa fiind auzită de toată sala, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Ce a spus Mihai Stoichiţă?

*N-am citit nicio critică la adresa lui Eminescu sau Creangă că au mai scris prostii în intimitate.

*Cu Mutu am purtat o discuţie privată, pe care unii şi-au permis s-o facă publică. Nu dădeam nicio declaraţie la microfon. L-am felicitat pentru ceea ce a făcut cu echipa U21. Toate meritele au fost ale lui, nu ale mele. Îl cunosc de copil, am o relaţie specială cu Mutu, care-mi permite să-l mai şi înjur, ceea ce nu-l deranjează. Să fie clar pentru toţi acest lucru! Cine mă cunoaşte ştie că sunt mai libertin în exprimare, dar mai bine te înjură Stoichiţă decât să te biciuiască alţii.

