Fosta adversară a Simonei Halep din finala Roland Garros cere sprijinul financiar al fanilor. Câţi bani a strâns până acum

Elena Bogdan nu a abandonat visul de a ajunge în top, deşi a avut multe perioade dificile, din cauza accidentărilor.

Elena Bogdan, 26 de ani, clasată acum pe locul 715 WTA la simplu şi 368 la dublu, le cere sprijinul financiar fanilor pentru a putea să participe la turnee.

Iată ce a scris ea pe Facebook.

'Dragii mei,

În primul rând, dupa cum multi dintre voi ştiti, în urma cu trei luni şi jumătate am avut a doua operaţie la genunchiul stâng. Din fericire, totul a mers conform planului, iar lucrurile sunt foarte bune acum. Am avut norocul să am oamenii frumoşi în jurul meu, şi după o perioadă de recuperare bună, am putut reîncepe antrenamentele.

A fost o perioadă grea pe plan profesional, din mai multe puncte de vedere, şi de asemenea am avut multe momente în care am vrut să renunţ la cariera în tenis. Cumva însa, instinctul mi-a spus sa continui, aşa că am decis să il ascult.

Prin urmare, primul concurs la care voi participa va fi cel din Bucuresti, de săptămâna viitoare. O să particip doar în proba de dublu, la recomandarea doctorului. De asemenea, de acum înainte ma voi concentra pe proba de dublu, pentru a îmi proteja genunchiul îi a scadea riscul accidentarilor pe viitor.

Iar în al doilea rând, voi lasa mai jos link-ul unei campanii creată de mine. De câteva luni nu mai beneficiez de un sponsor, iar prietenii mei din America m-au încurajat sa încep această campanie pentru a primi susţinere. Multi sportivi din străinatate apelează la genul acesta de campanii, şi mi se pare sincer o chestie foarte mişto. Cred că şi noi in România începem să fim mai deschişi la minte când vine vorba de lucruri de genul acesta,şi sa ne ajutăm mai mult între noi.

Aşa ca, dacă simtiti că merită, haideţi să dăm cat mai multe share-uri la postare, pentru a ajunge la cât mai multi oameni.

Va mulţumesc şi vă îmbrăţişez“, a scris Elena Bogdan.

Aici este siteul unde se pot face donaţii. Ea a strâns până în acest moment 900 de dolari, având ca target suma de 20.000 de dolari.

Simona Halep şi Elena Bogdan, după finala Roland Garros din 2008