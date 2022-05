Foc şi pară pe Wimbledon. Sorana Cîrstea a părăsit Roland Garros, iar la Marele Şlem englez nu va lua puncte

Turneul de Grand Slam din Anglia a decis să interzică accesul sportivilor din Rusia şi din Belarus. ATP şi WTA au considerat că măsura e prea drastică, că e discriminatorie, şi au decis să nu acorde puncte turneului de la Wimbledon. De aici a pornit haosul, toţi jucătorii fiind enervaţi de una sau de cealaltă decizie! Nu numai tenismenii ruşi şi belaruşi au ajuns să fie într-un final afectaţi, ci şi ceilalţi jucători şi jucătoare, mulţi dintre ei urmând să piardă foarte multe puncte şi locuri în clasament după decizia forurilor internaţionale.



Supărată e şi Sorana Cîrstea, dar pe Wimbledon. „Totul a fost greşit de la început la final. Decizia de a interzice participarea jucătorilor ruşi nu are niciun sens şi creează un precedent destul de riscant în tenis. Apoi, era normal ca ATP şi WTA să ia acea decizie de a nu da puncte pentru a încerca să pedepsească Wimbledon. Apoi au venit şi au spus că nu mai dau decât 50 la sută din premiu. Totul este politic, noi suntem la mijloc. Îmi pare rău pentru colegii mei ruşi, nu cred că este corect, nu cred că au nicio vină”, a răbufnit, la Eurosport, Sorana Cîrstea.

„Îmi pare rău, pentru că sportul ar trebui să fie peste politică şi să arate mult mai multă umanitate, iar în momentul de faţă ceea ce a făcut Wimbledon arată zero umanitate. Nu avem ce să facem. Suntem nişte peştişori mici într-un lac foarte mare. Ni se spun deciziile, iar noi trebuie să ne hotărâm dacă le acceptăm sau nu”, a continuat, pentru aceeaşi sursă, Cîrstea.





Graba strică treaba





Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Roland Garros de o jucătoare mai slab cotată, chiar dacă luase primul set şi conducea cu 2-0 în al doilea. Ceva s-a întâmplat şi bucureşteanca a intrat în corzi, fiind obligată la final să spună „la revedere“ zgurei franceze. A explicat, la Eurosport, ce s-a întâmplat: „Am început bine, iar la 4-2 pentru ea am avut mingi de break, cred eu că acolo s-a jucat. Ea a evoluat din ce în ce mai bine, a greşit din ce în ce mai puţin, iar eu am scăzut nivelul de joc. Cred că ăsta a fost motivul pentru care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mici greşeli din partea mea au venit pe când ea devenea din ce în ce mai solidă. Ar fi trebuit să termin meciul în două seturi. Am greşit mult pe a doua minge, cred că acolo am început să mă grăbesc”.





Interzis jucătoarelor de top





La Roland Garros dispar capii de serie unul după altul. Ultima jucătoare care a părăsit competiţia a fost Karolina Pliskova (8 WTA), eliminată de franţuzoaica Leolia Jeanjean, locul 227 WTA, beneficiară a unui wild-card, după un meci care a durat o oră şi 16 minute. Tenismena din Cehia este a şasea jucătoare din top 10 WTA care părăseşte turneul după Maria Sakkari (locul 3), Barbora Krejcikova (locul 2 şi deţinătoarea trofeului), Anett Kontaveit (locul 5), Ons Jabeur (locul 6) şi Garbine Muguruza (locul 10).