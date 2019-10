Florin Talpan îl urmăreşte pe Becali şi în lumea virtuală. Juristul ameninţă că retrage FIFA 2020 din România

Florin Talpan, juristul CSA, i-a contactat telefonic pe oficialii Project Manager la Electronic Arts, companie care deţine drepturile FIFA 2020 pentru România, şi a ameninţat că îi va acţiona în judecată şi va cere retragerea jocului de pe piaţă, dacă nu se vor modifica informaţiiile despre FCSB, echipă care apare cu palmaresul şi istoria Stelei începând cu 1947.

Valentin Mazilu, Project Manager la Electronic Arts România, a oferit o reacţie oficială pentru gsp.ro în acest caz.

„Cineva de la noi, de la departamentul legal, trebuie să discute cu domnul Talpan. Eu m-am panicat iniţial când m-a sunat, credeam că e o farsă. Credeam că glumeşte, apoi am observat că nu prea a fost aşa. Am dat informaţiile mai departe şi domnul Talpan urmează să fie contactat. Din câte am înţeles, folosim palmaresul Stelei la FCSB pentru că încă nu s-a dat o decizie definitivă şi neatacabilă legată de palmaresul echipei. Eu nu sunt în măsură să vă spun mai multe detalii, dar, din câte ştiu, dacă decizia va fi definitivă, se va face un update la joc şi totul va fi schimbat”, a declarat Valentin Mazilu.

Varianta FIFA 20 este prima a îndrăgitului joc video în care se regăsesc oficial şi echipele din Liga 1.

Tribunalul Bucuresti a decis ca CSA Steaua este detinatoarea palmaresului de la înfiinţare şi până in 2003, decizie care nu este finală. În paralel se desfăşoară două alte procese, unul pentru anularea mărcii, celălaltl pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro cerut de CSA Steaua lui Gigi Becali pentru că a folosit marca fără permisiune.