Finală nebună la CM handbal! Olanda a câştigat primul titlu din istorie printr-o decizie controversată a arbitrelor!

Selecţionerul „Portocalei Mecanice“, Emmanuel Mayonnade, şi-a văzut visul îndeplinit. Înainte de startul competiţiei, antrenorul lui Metz anunţa că vrea să se califice direct la Jocurile Olimpice, adică, automat, să ia aurul mondial. „Vreau să mergem direct la Olimpiadă şi prefer să spun asta şi să mă înşel, decât să mă auto-mulţumesc cu mai puţin“, declara francezul.

Iar titlul a venit, primul din istoria Olandei, după ce Abbing, Polman şi Snelder au dus greul atacului, iar arbitrele Bonaventura au luat o decizie capitală, în ultimele secunde, dictând roşu şi lovitură de la 7 m când Tess Wester a fost împiedicată să repună mingea şi să îşi lanseze coechipierele pe contraatac.

Cu al şaptea gol al finalei, Lois Abbingh a închis partida de la punctul de 7 m, devenind, totodată, cea mai bună marcatoare a turneului final, cu un total de 71 de goluri.

„Vâlceanca“ Marta Lopez a aruncat în aer finala, în ultimele 90 de secunde

Spania, cu patru jucătoare din campionatul României în lot (Fraga Fernandez, Marta Lopez, Mireya Gonzalez Alvarez şi Darly Zoqbi de Paula), a luat startul mai bun în finală, înscriind prima şi reuşind să se desprindă la trei lungimi pe tabelă, cu un 3-0 perfect.

Aşa cum s-a întâmplat însă şi în finala mică, unde Rusia a revenit de la 0-3 pentru a se impune cu 33-28 în faţa Norvegiei, startul a contat mai puţin. Olanda, excelent dirijată de pe bancă de francezul Emmanuel Mayonnade, a reglat tirul ofensiv şi, de la - 3 a încheiat repriza cu +3, 16-13.

Olanda a urcat ecartul până la +5, însă de la jumătatea reprizei secunde a avut emoţii, pe fondul unor ratări în atac. Spania a reuşit însă abia dincolo de minutul 50 să se apropie la un gol de olandeze, aruncând în aer finalul de meci. Cu o paradă de excepţie, Tess Wester a salvat în faţa Alexandrinei Barbosa, în minutul 58, însă, cu 90 de secunde înainte de finalul timpului regulamentar, „vâlceanca“ Marta Lopez a înscris golul de 29-29. O greşeală în atac a costat-o enorm pe Olanda, care a cedat atacul fără să tragă la poartă.

După un time-out în care Spania a încercat să îşi planifice atacul decisiv, portăriţa Tess Wester a avut o nouă paradă de exceţie, a încercat să repună mingea, iar Ainhoa Hernandez Serrador i-a făcut paravan. Arbitrele au oprit jocul, i-au dat roşu direct ibericei şi au mutat jocul în careul advers, pentru o lovitură de la 7 m pe care Lois Abbing a transformat-o cu braţ ferm, pentru a securiza victoria Olandei.

