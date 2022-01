Finală de coşmar pentru Djokovici, la Australian Open: Sârbul are de pierdut, indiferent de rezultat

Dacă se ştia deja că sâmbătă (ora 10.30, Eurosport), Ashleigh Barty (Australia, 25 de ani, 1 WTA) şi Danielle Collins (SUA, 28 de ani, 30 WTA) se vor lupta pentru trofeu pe „Rod Laver Arena“, în schimb, finala masculină s-a stabilit, abia astăzi.

Mai întâi, Rafael Nadal (5 ATP) a trecut, fără probleme, de Matteo Berrettini (7 ATP), scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Apoi, a urmat o a doua semifinală explozivă, care a furnizat un moment şocant, după cum „Adevărul“ a arătat aici.

În ciuda acestui episod, Daniil Medvedev (2 ATP) a reuşit să treacă de Stefanos Tsitsipas (4 ATP) tot în patru seturi: 7-6, 4-6, 6-4, 6-1. Astfel, pentru al doilea an la rând, rusul de 35 de ani va juca finala, la Melbourne. Anul trecut, el a fost învins de Novak Djokovici (1 ATP), scor 5-7, 2-6, 2-6. Medvedev are un singur titlu de Grand Slam în palmares, cucerit la US Open 2021.

Finala Rafael Nadal - Daniil Medvedev, în care se vor înfrunta doi sportivi de 35 de ani, e cea mai proastă veste pentru Novak Djokovici! Exclus de la Australian Open 2022, după un scandal monstru, sârbul de 34 de ani va avea de pierdut, indiferent de ce se va întâmpla în ultimul act (duminică, ora 10.30, Eurosport).

Dacă va câştiga Nadal (foto), atunci spaniolul va trece în faţa lui Nole, în clasamentul all-time al titlurilor majore. În acest moment, Federer, Djokovici şi Nadal se află la egalitate, având câte 20 de Grand Slam-uri fiecare.

Dacă va câştiga Medvedev (foto), în schimb, rusul va avea şanse mari să-l detroneze pe Djokovici din fruntea clasamentului mondial, în a treia săptămână din luna februarie, când vor fi scăzute punctele acumulate la Australian Open 2021. Anul trecut, primul Grand Slam al anului s-a jucat în perioada 8-21 februarie.