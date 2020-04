File de istorie. Dezertor în Al Doilea Război Mondial, erou absolut mai apoi: campionul olimpic care dă numele stadionului din Luxemburg

Pe 24 aprilie 1927, la Mamer, într-o familie modestă, se năştea un băieţel ce avea să devină eroul generaţiilor de puşti din Luxemburg.

La 17 ani, în plin Război Mondial, Josy Barthel primea ordin să se prezinte la o unitate anti-aeriană, scrie Pierre Gricius, care a scris în detaliu povestea sportivului. În septembrie 1944, după doar câteva luni, Barthel dezerta, cu o lună înainte ca statul Luxemburg să fie eliberat de intervenţia trupelor americane.

În aprilie 1945 însă, Josy Barthel primea carnetul de membru al forului de atletism din Luxemburg. Întreaga sa carieră a fost marcată de Al Doilea Război Mondial: participând la întrecerile militare, Barthel se remarcase în cursele de 1.500 m încă din vara lui 1943, după ce câştigase o cursă la Diekrich.

Nici că se poate găsi o descriere mai sugestivă a succesului lui Josy Barthel (n.r. - Josef în primul carnet de atlet) la Jocurile Olimpice din 1952 decât formula aleasă de jurnalistul Pierre Gricius: „Când lacrimile scriu istorie“.

Josy a sărbătorit câştigarea titlului cu mâinile ridicate spre cer şi ochii în lacrimi. Ulterior, pe podium, la ceremonia de premiere, ochii îi luceau din nou din cauza lacrimilor. Cele două imagini au făcut înconjurul lumii, fiind prima dată când imnul Luxemburgului răsuna într-un stadion olimpic. Michel Théato, născut în Luxemburg, câştigase cursa olimpică de maraton în 1900, însă Comitetul Internaţional Olimpic nu recunoaşte existenţa unei delegaţii a acestei ţări la Paris şi numără medalia de aur în conntul Franţei. De aceea, Josy rămâne primul şi unicul campion olimpic pentru care s-a intonat imnul statului Luxemburg. Josy povestea, amuzat, că a visat într-o noapte că a câştigat aurul, dar că orchestra nu a putut intona imnul ţării sale, care nu era pregătit. Evident, nu a fost cazul în realitate.

Victoria lui Josy Barthel la 1.500 m a fost o surpriză, favoriţii probei fiind un german, Werner Lueg, care tocmai egalase recordul mondial al distanţei la campionatele ţării sale, plus un britanic - Roger Bannister, primul om care avea să oprească cronometrul sub 4 minute pe distanţa de o milă.



Planurile lui Bannister, care se pregătea în paralel şi pentru a deveni neurochirurg, au fost date peste cap la Helsinki de faptul că, în ultimul moment, Federaţia Internaţională de Atletism a introdus semifinale pe această distanţă, ceea ce a însemnat că sportivii au fost nevoiţi să alerge trei curse în trei zile. Atenta pregătire a britanicului a presupus însă doar două curse în trei zile şi asta a conntat enorm.

Venit dintr-o ţară mică, fără tradiţie în atletism, Josy Barthel era un competitor uşor de trecut cu vederea, potrivit reputatei antologii „The Complete Book of the Olympics“ - ediţia 2008.



În finală, după trei ture de stadion, germanul Lueg se detaşase în frunte, însă la ultima turnantă, acesta a fost ajuns de doi outsideri veniţi din coada plutonului, Josy Barthel şi americanul Robert McMillan. Ambii l-au depăşit, terminând în această ordine cursa, cu 3:45.1 şi, respectiv, 3:45.2 (timpi stabiliţi ulterior, pentru că la vremea respectivă cronometrarea era rudimentară, iar timpii erau aproximaţi, în acest caz învingătorul şi ocupantul locului doi fiind creditaţi cu acelaşi timp).

Cu cinci metri rămaşi până la finiş, victoria era a mea, aşa cum visasem în secret dintotdeauna. Am ridicat mâinile în aer, am zâmbit şi am trecut linia de finiş. Nu am apreciat pe moment ceea ce reuşisem. Pentru mine, pentru spectatori - a fost o surpriză. M-am aşezat pe o bancă şi nu am putut să îmi stăpânesc bucuria. Am început să plâng. Prietenul meu, Audun Boysen, a venit la mine şi m-a întrebat - Ei bine, Josy, de ce plângi? Eşti bolnav? - Atunci am înţeles. Plângeam pentru că câştigasem.

Josy Barthel, despre finala olimpică din 1952