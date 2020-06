Fiesta în Cehia! Nicolae Stanciu a câştigat titlul cu Slavia Praga FOTO

Clubul internaţionalului român în vârstă de 27 de ani este în sărbătoare, după ce şi-a adăugat în vitrină titlul cu numărul 20 din istorie şi al şaselea de la înfiinţarea campionatului ceh. Petr Sevcik a marcat unicul gol al partidei în minutul 69, astfel încât Slavia a ajuns la 78 de puncte, la nouă puncte de marea sa rivală, cu trei etape rămase de disputat în Cehia, ambele echipe având asigurată prezenţa în Liga Campionilor în sezonul următor.

Nicolae Stanciu a evoluat 88 de minute, iar astăzi clubul i-a dedicat o postare specială pe contul oficial de Twitter, mijlocaşul român având patru goluri şi opt pase decisive reuşite în acest sezon.

Jucătorii Slaviei nu au ţinut cont de regulile de distanţare socială şi au sărbătorit ca la carte câştigarea titlului. În Cehia, sezonul a fost reluat după trei luni de pauză, iar partidele s-au disputat cu număr limitat de spectatori.

With no real 🏆 cup available, you must find another way to celebrate! #slaplz #hotovo20 pic.twitter.com/Api6v6phb3