Federer, aproape de retragere din tenis: Se operează din nou, ratează US Open, iar cifrele sale spun totul

Roger Federer are 19 meciuri jucate, în 2020 şi 2021. Bilanţul său din sezonul trecut a inclus 5 victorii, 1 înfrângere, iar cel din actuala stagiune arată aşa: 9 victorii, 4 înfrângeri. Şi, din păcate, aceste cifre nu se vor mai schimba prea curând. De fapt, nici nu ştim dacă Federer va mai reveni pe teren! Pentru legendarul elveţian tocmai a anunţat că se va opera, din nou, din cauza unor probleme la genunchi.

„Am făcut multe controale cu medicii la genunchiul meu. M-am accidentat în timpul sezonului de iarbă şi lucrurile n-au mers într-o direcţie bună. Mi-au spus (n.r. - doctorii) că am nevoie de operaţie ca să mă simt mai bine. Am decis să fac asta“, a anunţat Federer. Acesta a estimat că va lipsi din circuit timp de „mai multe luni“.

Aşadar, e clar că acest sezon s-a încheiat pentru Federer care a alunecat până pe locul 9 ATP. El a jucat ultima dată, la Wimbledon 2021, unde a fost învins, în sferturi, la data de 7 iulie. Apoi, elveţianul a sărit peste Jocurile Olimpice, iar acum va ajunge pe mâna medicilor.

