Federaţia de Schi, reacţie dură după scandalul pornit pe Facebook: Ce spune despre sportiva revoltată

Ania Monica Caill a făcut valuri în mediul online, în ultimele ore, după postarea ei virulentă prin care a criticat criteriile de selecţie pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing.

Concret, după cum „Adevărul“ a scris aici, sportiva care a participat la JO 2014 şi JO 2018 a insistat că şi de această dată ar fi trebuit să fie inclusă în lotul României. Afirmaţiile sale au fost contrate însă vehement de Puiu Gaşpar, secretarul general al federaţiei. În dialog cu gsp.ro , Gaşpar a demontat acuzele lansate de Caill şi a tras o conluzie dură: „N-a progresat deloc în ultimii 10 ani!“.

Ce a spus Puiu Gaşpar?

*Dacă v-aţi uitat pe rezultate, e clar pentru toată lumea. Ania Caill are 26 de ani, a participat la două ediţii de Jocuri Olimpice şi la trei Campionate Mondiale unde, la probele pe care le practică, coborâre şi Super-G, ori a ieşit de pe traseu, ori a terminat ultima. La Cupele Mondiale a fost la fel. Rezultatele de săptămâna trecută, de la Zauchensee, au redat clar nivelul ei de pregătire: la coborâre a terminat pe ultimul loc, ca şi la Super-G.

*Ania vorbeşte de secunde, de punctele pe care le acumulează. Da, fiindcă ea concurează la campionate naţionale de juniori sau competiţii ale Federaţiei Internaţionale, dar de slabă calitate. Nu are nimeni nimic cu ea. Nivelul de performanţă spune că, după 10 ani, nu şi-a depăşit condiţia. Noi vrem să mergem pe strategia făcută de Federaţie. Împreună construim pentru viitor, cu tineri.

*Maria Constantin e încă junioară, a participat anul trecut la Mondialele de seniori, unde s-a calificat la slalom şi a venit în prima jumătate a clasamentului. Asta e diferenţa. Nu putem să comparăm un sportiv care are 100 de competiţii şi a adunat puncte cu un altul care are doar câteva şi a demonstrat că poate progresa în viitorul apropiat. Concluzia e clară: Ania n-a putut să demonstreze în ultimii 10 ani că poate să reprezinte România şi să nu mai termine mereu pe ultimele locuri.

*Nu are nicio legătură alegerea noastră cu acel litigiu (n.r. - cu Ioan Achiriloaiei, antrenoarea sportivei, suspendat un an de Comisia de Disciplină, în luna noiembrie). Acel domn care se dă antrenor, Achiriloaie, nu are nicio calificare. Nu e nici măcar profesor de sport, ca să poată să facă cel puţin pregătirea fizică cu ea.

*El se dă antrenor, a încercat să mintă MTS aducând un card de acreditare la competiţiile Federaţiei Internaţionale, făcut prin Bosnia, potrivit căruia este antrenor internaţional. Dar Federaţia Internaţională nu face antrenori, ci doar îi specializează. Federaţiile naţionale fac antrenori. Iar el nu are carnet de antrenor la nicio federaţie naţională.

*Ania a fost chemată la Disciplină doar ca martor, nu a primit nicio sancţiune. Din câte ştiu, Comisia de Disciplină i-a dat o suspendare de un an lui Achiriloaie. Cred că este manager la Coriona, e angajat pe un contract de activitate sportivă. Ei au crezut că Federaţia de Schi este agenţie de turism, dar nu este.