FedCup îşi află campioana, în acest weekend. Care este programul finalei şi ce ţări se vor duela pentru trofeu

Reprezentativele din Australia şi Franţa sunt cele care îşi vor disputa supremaţia în FedCup. De altfel, vineri, a avut loc tragerea la sorţi, în urma căreia ştim ordinea meciurilor: sâmbătă, vom avea Ajla Tomljanovic vs. Kristina Mladenovic şi Ashleigh Barty vs. Caroline Garcia, în vreme ce, dumincă, se vor înfrunta Ashleigh Barty vs. Kristina Mladenovic, Ajla Tomljanovic vs. Caroline Garcia şi Ashleigh Barty/Sam Stosur vs. Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.

Reamintim că, în semifinalele FedCup, Australia a învins Belarus cu 3-2, în vreme ce Franţa a trecut de România chiar cu acelaşi scor. Ediţia de anul trecut a competiţiei a fost adjudecată de Cehia, care s-a impus în faţa SUA.