FCSB, în stare de şoc: Teja, discurs de antrenor speriat. Man a dat declaraţia zilei: „N-am nicio explicaţie!“

Remiza FCSB-ului la Călăraşi nu e nici măcar un semieşec pentru Mihai Teja, ci un eşec de proporţii. Iar asta din cauza faptului că bucureştenii au irosit alte două puncte în faţa unei formaţii de pe locul 12 din 14, care n-a mai câştigat un meci în campionat de la 15 septembrie! Mai mult, ultimele şase partide ale Dunării în Liga I până la meciul de astăzi cu FCSB au fost înfrângeri.





Probabil, de aceea, după acest 1-1, antrenorul Mihai Teja şi elevii săi s-au aflat în stare de şoc şi cu greu şi-au găsit cuvintele în interviurile acordate la Digi Sport şi la Telekom Sport.





Ce au spus cei de la FCSB?





*Mihai Teja (antrenor): Sunt dezamăgit, ne doream să câştigăm, să luăm cele trei puncte. Am dat gol repede, intrasem în joc, dar a venit greşeala. Încercam să mergem mai departe, nu e nimic pierdut. Vom arăta mai bine de acum încolo. Nu e vina lui Bălgră (n.r. - Bălgrădean), a fost vina tuturor, toţi am greşit. Nu trebuie să acuzăm pe cineva, dar trebuia să marcăm mai multe goluri. Evident că şi eu am ce să-mi reproşez, trebuie să fim mult mai atenţi, să muncim mult mai mult. O să vedem dacă CFR va învinge, dar mai sunt etape. Punctele se vor înjumătăţi. Important e ca noi să jucăm mai bine. Nu e uşor să construieşti repede, dintr-o atingere. Atitudinea a fost una bună, atât am putut astăzi, dar pe viitor, cu siguranţă, vom arăta şi mai bine şi vom câştiga. Nu e uşor, suntem de câteva săptămâni împreună. Vom încerca să jucăm mai bine, fiecare meci e greu, trebuie să dai mai multe goluri şi să jucăm şi mai ofensiv în meciurile următoare.





*Cristi Bălgrădean (portar): Îmi pare rău, îmi cer scuze faţă de colegii mei. Au muncit exemplar, meritam cele trei puncte, dar vorbele sunt de prisos acum. Am pierdut două puncte din cauza mea astăzi. Nu mi-a reproşat nimeni nimic. N-a fost să fie, meritam victoria, dar n-am putut şi am pierdut două puncte din cauza mea. Cred că domnul Teja a făcut...nu minuni, dar a produs schimbarea de care aveam nevoie. Pasăm, avem posesie şi cred că vom arăta mult mai bine în viitor.





*Denis Man (atacant): Am început foarte bine, am dat gol repede, dar apoi nu-mi explic ce s-a întâmplat. Trebuia să dăm şi al doilea gol, nu ştiu de ce am jucat aşa după gol. Nu e de vină Bălgrădean! Am pierdut două puncte, dar trebuie să jucăm în continuare şi să arătăm în următoarele meciuri că avem valoare. Trebuie să mergem înainte. Trebuia să avem o perioadă mai lungă pentru a ne pune jocul în schemă. A fost perioada scurtă şi trebuie să ne descurcăm din mers. Am pierdut două puncte şi suntem foarte dezamăgiţi. Am venit cu gândul de a câştiga, n-am reuşit. Nu e gata lupta pentru titlu, deşi CFR ar putea avea opt puncte dacă va câştiga.





Liga I, clasament, play-off

1. CFR Cluj 46 de puncte* 2. FCSB 41 de puncte 3. CS U Craiova 38 de puncte* 4. Sepsi 33 de puncte* 5. Viitorul 33 de puncte* 6. Astra 32 de puncte

*echipe cu câte 21 de meciuri disputate

