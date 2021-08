FCSB, scandal monstru: Becali a dispărut de pe „sticlă“, dar antrenorul schimbat de el a pus clubul pe jar VIDEO

FCSB a intrat într-o nouă etapă, odată cu debutul lui Edward Iordănescu pe banca tehnică, luni seară, în partida cu Sepsi (1-1).

A fost primul meci de după plecarea lui Dinu Todoran. Vorbim despre un tehnician atât de dominat de patronul roş-albaştrilor, încât numirea sa în funcţie s-a făcut fără vreo conferinţă oficială, iar plecarea sa s-a produs, de asemenea, fără vreo întâlnire cu presa!

Iar faptul că Todoran nu şi-a câştigat respectul, în ochii fotbaliştilor de la FCSB, ca antrenor, s-a văzut în declaraţia oferită de Vali Creţu, după partida cu Sepsi:

*E foarte bine că a venit Edi (n.r. - Edward Iordănescu), îl cunosc, am lucrat şi la Mediaş. Fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el, să nu se mai uite la ceilalţi, să avem spirit de echipă, unul care ne-a lipsit. Edi te schimbă ca om, ca fotbalist, schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză. Până acum, mai mult stăteam la antrenamente şi lucrul ăsta se vede. Nu era o problemă fizică, dar cu mingea n-am lucrat ce trebuia. Am discutat cu antrenorul, dar sunt multe de rezolvat. Ştiu că am avut amicale cu probleme şi cu echipe din Liga a doua, trebuia să ne punem nişte semne de întrebare, inclusiv la cel cu Buzăul. Şi acolo am avut probleme şi trebuia să ne dea de gândit. De asta se vede şi în rezultatele noastre, în jocul nostru. Trebuie să o reglăm. Eu am încredere în Edi şi veţi vedea o altă faţă a noastră.

Todoran, exploziv: „Creţu? Eu nu-l consider fotbalist“

Dinu Todoran (foto) a avut, astăzi, o Pornind de la această declaraţie oferită de fundaşul FCSB,a avut, astăzi, o intervenţie telefonică la Pro X , în care şi-a făcut praf fostul elev:





*În primul rând, vreau să clarific nişte lucruri. Prin venirea mea la Steaua (n.r. - FCSB), mi-am asumat unele lucruri. Mi-am dat cuvântul şi m-am ţinut de cuvânt, însă a fost vorba de lipsă de respect. Fiecare are o vârstă, o funcţie, trebuie să respecţi pe cineva aflat într-o anumită funcţie. Vorbesc şi despre jucători, dar şi în general.

*Am văzut declaraţia lui Valentin Creţu. Chiar aseară am primit un mesaj de la cineva din fotbal, după ce a înscris Sepsi, care mi-a spus că eu voi fi declarat vinovat pentru că n-a câştigat FCSB cu Sepsi. Şi eu am fost jucator şi ştiu că mereu e vina fostului antrenor, dacă nu se câştigă, iar dacă se câştigă e meritul noului antrenor.

*Apropo de acele declaraţii ale acelui jucător (n.r. - Vali Creţu), eu nu-l consider fotbalist. El e jucător la FCSB, alţii sunt fotbalişti. Declaraţia lui spune foarte multe despre caracaterul lui. Nu poţi veni să declari lucruri neadevărate. Te iei de tot stafful care a fost. N-am ştiut că e un metodist aşa de bun la echipă (n.r. - ironic). Probabil nici Toni Petrea (n.r. - antrenor la FCSB, în sezonul trecut) n-a ştiut, că putea să profite de el şi să ia campionatul.

*Vali (n.r. - Creţu) e un jucător despre care, din punct de vedere fizic, n-ai ce să-i zici, se antrenează 100%. Cine l-a antrenat pe Vali, ştie că dă 100% la antrenament. El e deficitar la celelalte părţi. Ca să argumentez: aveam metode de antrenament, când trebuia să vină cu centrare, să apară lângă atacanţi, la finalizare. A ajuns la centrare, a dat în primul manechin, după aia afară, la următoarea, la portar! L-am adus încă o dată să centreze, nu s-au mai dus atacanţii la finalizare, am oprit şi am zis: «Ce s-a întâmplat?». Au explicat: «Păi, Mister, la centrare trebuie să ne repliem să nu ne prindă ăştia pe contraatac de pe partea tehnică». I-a mai dat cineva o soluţie (n.r. - lui Creţu), dacă ajungi la centrare, pune mâna pe ea, faci henţ şi mergem să ne organizăm defensiv. El (n.r. - Valentin Creţu) n-a trecut de prima întrebare la şedinţele de mental-coach!





*Anul trecut, s-au luat foarte multe goluri din vina lui Creţu. Nu ştiu ce a fost cu acele declaraţii, probabil a vrut să se pună bine cu Edi Iordănescu.





*La FCSB e un grup bun, care se antrenează foarte bine. N-au fost probleme disciplinare. Oamenii trebuie să aibă răbdare, eu zic că vor face performanţă. Am avut de câştigat şi de învăţat după această experienţă. N-am mai rămas la FCSB, a fost o despărţire de comun acord. Domnul Becali şi MM (n.r. - Mihai Stoica) mi-au spus să rămân. Eu vreau să antrenez, o să merg în altă parte, indiferent de nivel.

VEZI INTERVIUL LUI CREŢU DE LA CARE A PORNIT SCANDALUL