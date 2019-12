Fcsb se impune, în ultima clipă, la Iaşi. Cine ar putea „salva” atacul echipei lui Bogdan Vintilă

Partida care le-a adus faţă în faţă pe Poli Iaşi şi Fcsb, pe terenul celei dintâi, s-a încheiat cu o victorie pentru oaspeţi, în cele din urmă (2-1).

Scorul a fost deschis de Fcsb, prin Andrei Cristea (15') şi a lui lovitură de cap, în vreme ce Florin Tănase a reuşit egalarea, transformând un penalti (31'). Diferenţa a făcut-o Dennis Man, în ultimele clipe de joc (90+3'), închizând tabela pentru echipa grupării lui Bogdan Vintilă.

FC Voluntari îşi „bătătoreşte” drumul către liga secundă, bifând a 12-a înfrângere, din acest sezon

Fcsb a fost foarte aproape de al doilea meci fără victorie, etapa trecută fiind învinsă de către Astra Giurgiu, ocupând locul 17 în clasament, cu opt victorii, trei remize şi şase înfrângeri. De cealaltă parte, Poli Iaşi se află pe a noua poziţie, la cinci puncte diferenţă de adversara sa, având un bilanţ de cinci meciuri câştigate, opt remize şi şase partide pierdute.

„Băieţii au dat dovadă de sacrificiu de luptă şi, nu în ultimul rând, de echilibru, căci am reuşit să câştigăm în ultimele minute. Am vrut să aducem prospeţime în joc şi am reuşit, până la urmă. S-au descurcat bine toţi, sunt mulţumit de ei. Este bine că echipa a reuşit să revină. Mă bucur pentru Denis Mann, ştiu că îşi dorea să înscrie. I-am şi zis că golul nu trebuie să-l cauţi, că dacă-l cauţi, nu reuşeşti. Golul vine el şi uite că a venit”, a declarat antrenorul Fcsb, după meci.

Claudiu Keşeru, posibila „armă” în atac

La cei 33 de ani ai săi, Claudiu Keşeru este o opţiune pentru Fcsb, echipă care se află în căutarea unui vârf capabil să înscrie mai mult de 15 goluri pe sezon, informează Telekomsport. Obstacolul în constituie, însă, venitul fotbalistului, care are oferte şi din fotbalul arab, provocarea fiind ca echipa menţionată să facă faţă din punct de vedere financiar.