FCSB - Botoşani: Gigi Becali a „turbat“ de nervi. Primele măsuri anunţate de latifundiar după un rezultat ruşinos

La o zi după ce Gigi Becali l-a dat afară pe preparatorul fizic, Marian Lupu, reproşându-i desele accidentări din cadrul lotului, FCSB a primit o lovitură dublă: a fost învinsă de FC Botoşani şi l-a pierdut şi pe Dennis Man, accidentat!





La câteva minute după terminarea întâlnirii, Becali a vorbit la Digi Sport şi, după ce şi-a făcut praf doi jucători, a anunţat ce va face.





Ce a spus Gigi Becali?





*Eu vă spun un lucru: de atacat n-am ce să atac, că n-am pe cine. Aş putea să dau doar în doi jucători: Vînă şi Oaidă. Când intri pe teren şi intri la modul în care au intrat ei... ziceai că sunt pe bulevard! Ia-o tu, da-o înapoi, ia-o tu, da-o înapoi.





*Eu cred că echipa e distrusă, e o uzură care se întâmplă de mai multă vreme din cauza preparatorului fizic. Eu cu Ilie Dumitrescu am vorbit, mie îmi spunea: Băi Gigi, băi vezi că n-ai preparator! Colaboratorii au spus că n-are legătură preparatorul, ci antrenorul.





*Acum a ieşit totul la iveală: s-a distrus echipa! O să pun la punct totul. De mâine, nutriţionist, preparator fizic şi mai multe lucruri care se vor lua la echipă.





*Acum un an am vorbit cu Meme pe subiectul ăsta. "Nu, că nu are treabă preparatorul, antrenorul e de vină". Am zis că investighez, dar n-am mai făcut asta. O să vedeţi de mâine ce decizii iau.





*Am lăsat pe mâna altora echipa, de mâine o să mă implic. O să vedeţi rezultatele. Unde e 4-3-3? E nimic. Noi n-avem fundaşi centrali. Păi, Planici a fost făcut praf! Am vrut să-l iau pe Burcă, M-a sunat Iftime, că îl dă la CFR, dacă nu-l vreau eu. Am sunat şi eu mai departe: "Nu, că e lemn". Nu l-am luat, iar m-am luat după colaboratori.





*Trebuia să-l iau şi pe Cestor, mi-a spus Dani Coman că e cel mai bun fundaş central. Iar i-am întrebat pe colaboratori. N-au vrut. Venea liber băiatul. Dar gata, nu mai contează, eu sunt principalul vinovat, că eu conduc.





*Investiţii nu mai fac, gata, că pierd din avere. Mai iau jucători doar dacă ne calificăm în grupe (n.r. - grupele cupelor europene). Altfel, nu mă mai interesează nimic. Păi, sunt tâmpit să arunc cu banii în foc?





