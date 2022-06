Familia Iordănescu adună ruşinile istorice: Ce spunea „Tata Puiu“, anul trecut, şi ce face Edi

Federaţia Română de Fotbal a dat-o în bară, în mod repetat, când a venit vorba de numirea selecţionerului. De fapt, în această decizie, competenţa nu prea a contat, în ultimii ani!

Ceea ce s-a văzut foarte bine, când naţionala a apelat la Anghel Iordănescu, în campania de calificare pentru Euro 2016. Adică, un antrenor care nu mai lucrase nicăieri de aproape un deceniu! Cu „Tata Puiu“, România s-a calificat pentru Euro 2016, cu chiu, cu vai! Doar că parcursul de la turneul final a fost un eşec, tricolorii terminând pe ultimul loc într-o grupă cu Franţa, Elveţia şi Albania. Ultima impresie? Una groaznică: 0-1 cu Albania, la Lyon!

După acest rateu, Anghel Iordănescu a plecat direct în concediu şi niciodată n-a apărut într-o conferinţă de presă pentru a explica ce s-a întâmplat, totuşi, cu echipa naţională în turneul din Franţa!

„Să aducem un român! Lucescu a spus o prostie“

După ce eşecul de la Euro 2016 a fost dat uitării, „Generalul“ Anghel Iordănescu a prins, din nou, glas. Anul trecut, când Euro 2020 era în desfăşurare, fostul selecţioner l-a atacat virulent pe Mircea Lucescu. Motivul? „Il Luce“ l-a nominalizat pe italianul Marco De Rossi ca fiind o variantă bună pentru postul de selecţioner al României. Vorbim despre tehnicianul care acum face furori cu Ungaria, în actuala ediţie a Ligii Naţiunilor.

Iată reacţie dură a lui Anghel Iordănescu, atunci când a auzit că Lucescu vrea un străin pe banca României:

*Cea mai mare prostie pe care o putea spune Mircea Lucescu. Nu mă aşteptam la el să facă o asemenea afirmaţie. Ce poate să garanteze antrenorul actual al Ungariei că va reusi să facă cu naţionala? Am mai făcut o greşeală, atunci când a fost adus Daum. A fost cea mai mare greşeală pe care a făcut-o federaţia. Nu cred că Mircea Lucescu a făcut această afirmaţie din punctul de vedere al relaţiei pe care o are cu acel selecţioner. Fotbalul românesc are nevoie de o perioadă cu un selecţioner român cu experienţă, care a fost implicat şi a avut performanţe în fotbalul românesc. O să fie interpretată afirmaţia mea acum. Să nu cumva să se înţeleagă că nu îl susţin pe Mirel Rădoi. Aş vrea să nu se interpreteze ceea ce spun.

Edward Iordănescu, cel mai slab din istoria naţionalei

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipa naţională, la finalul anului 2021, Anghel Iordănescu, apropiat de conducerea FRF, a tras sforile pentru ca fiul său, Edward (43 de ani), să ajungă pe banca naţionalei. Ceea ce, ulterior, a şi reuşit!

Doar că Edward Iordănescu şi-a câştigat deja locul în istoria primei reprezentative! Vorbim, din păcate, despre istoria neagră a acestei selecţionate. Pentru că Edi are, în acest moment, cel mai slab bilanţ pentru un selecţioner aflat la debut. Concret, după şase meciuri cu Edward Iordănescu pe bancă, tricolorii au adunat 1 victorie, 1 egal şi 4 înfrângeri!