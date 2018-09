Explicaţiile unui succes! Mirel Rădoi a dezvăluit ce a descoperit la naţionala de tineret a României

Selecţionerul Mirel Rădoi a vorbit despre performanţa tricolorilor mici şi despre ce a găsit la naţionala de tineret.

"Ne bucurăm că am ajuns pe primul loc, acesta a fost obiectivul nostru, dar şi obiectivul meu atunci când am fost instalat. Am câştigat două partide foarte importante, dar ţin să felicit fostul staff. Îi mulţumesc lui Contra că a înţeles importanţa acestor meciuri şi mi-a lăsat jucători pentru naţională. Îi felicit pe jucători, au înţeles că echipele de club trec în plan secund şi trebuie să dea totul pentru echipa naţională. E una dintre cele mai talentate generaţii. Băieţii au totuşi nevoie de unitate şi de ideea de a se pune în slujba grupului. Această victorie certifică valoarea acestei generaţii. Toţi jucătorii au nota 10 din partea mea pentru aceste două victorii, orice jucător ar fi mândru să lucreze cu astfel de jucători.Teama de succes din fotbalul românesc are un impact negativ asupra jucătorilor, dar calificarea noastră trebuie să transmită un mesaj generaţiilor viitoare. Calificarea noastră ar fi un imbold, dar toţi jucătorii trebuie să înţeleagă că talentul nu e de ajuns, e nevoie şi de muncă", a declarat Mirel Rădoi, conform gsp.ro.