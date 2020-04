Explicaţiile unei fotografii viralizate: McKayla Maroney, despre controversa de la victoria Sandrei Izbaşa, de la JO 2012

Au trecut opt ani de la momentul în care Sandra Izbaşa a câştigat a doua sa medalie de aur la Jocurile Olimpice. Concursul de sărituri de la Londra a rămas puternic întipărit în memoria fanilor sportului de pretutindeni după ce învinsa, americanca McKayla Maroney, a afişat mina unei tinere nemulţumite şi indiferentă la premiere. Acest moment imortalizat de fotografi a rupt tiparele obişnuite ale fair-play-ului sportiv din marile arene competiţionale, iar pozele s-au viralizat, reţelele de socializare fiind invadate de GIF-uri amuzante, cu tema: McKayla nu e impresionată.

Gimnasta americană a explicat momentul: „Îmi aduc aminte că am făcut acea faţă fix pentru două secunde! Dacă vă uitaţi la înregistrare, atât durează - fix două secunde. Şi îmi aduc aminte că m-am întrebat şi atunci - oare chiar am făcut faţa asta adineauri? E ceva natural, eu fac mereu aşa. Am poze cu mine de când eram mică şi reacţionam la fel. Am pe laptop o fotografie de când aveam 13 ani - exact la fel! Evident, sunt momente care îţi schimbă viaţa, iar finala aceea de la sărituri e cu singuranţă în fruntea listei. Era tristă. Eram supărată şi nu eram impresionată!“.

McKayla a mai dezvăluit că nu a putut dormi cinci nopţi la rând după acea finală şi că în momentul în care a ajuns în satul olimpic tatăl ei îi trimitea fotografiile prelucrate în Photoshop de la premiere.

Americanca a transformat ulterior în brand personal acel incident. Când a fost invitată la Casa Albă, s-a fotografiat într-o ipostază similară alături de preşedintele Barack Obama.