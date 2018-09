EXCLUSIV Boloni, dezgustat de ce se întâmplă în România: „E ridicol ce fac conducătorii noştri! Primim ce merităm“

Ladislau Boloni (65 de ani) a început al doilea sezon la Royal Antwerp, echipa care reprezintă revelaţia campionatului belgian în acest debut de campionat. Neînvinsă în primele şase etape (trei victorii şi trei remize), Antwerp se poate lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat: doar două goluri primite. Şi stă în coasta granzilor Club Brugge, Anderlecht şi Genk, pe locul 5, la patru punct de lider.

„Weekend Adevărul“: Care e secretul acestui start excelent de campionat?

De obicei, spunem munca. De doi ani, la Antwerp se munceşte serios. Sigur, am avut şi vom mai avea şi căderi, dar acum suntem mai puternici decât în debutul sezonului trecut.

E titlul un obiectiv?

E mult prea devreme să vorbim despre aşa ceva. Avem forţă, dar trebuie să mai progresăm pentru a compensa cei 13 ani petrecuţi de acest club în ligile inferioare, departe de profesionalism. E un gol care trebuie umplut în timp. Apoi, n-a fost niciodată stilul meu să promit câştigarea titlului. După părerea mea, doar cei care nu se pricep fac asta.

Spre deosebire de echipa dumneavoastră, cluburile româneşti au bifat un sezon catastrofal în Europa. Ce vă spune faptul că niciunul n-a ajuns în grupele cupelor europene?

Asta arată, în primul rând, lipsa de logică a responsabililor. Să nu-mi spuneţi că mijlocaşul stânga e de vină sau că a greşit portarul! Nu sunt de acord! În România, nu există stabilitate! Citesc în fiecare perioadă de transferuri că s-a adus cel mai cel jucător la nu ştiu ce club. Se fac zeci de transferuri vară, dar şi iarnă. Unde e stabilitatea? Şi mai am o nelămurire…

Mă întreb ce fel de contracte se semnează la noi? Cum e posibil ca Dan Petrescu să părăsească echipa campioană? Şi de ce ajunge Edi Iordănescu la Cluj? Jos pălăria pentru el, dar să mergi la echipa campioană fără nişte rezultate mari înainte…Eu n-aş fi îndrăznit! Iar tu, ca şi club, dacă l-ai luat, cum să-l dai afară după trei meciuri? E ridicol! Şi apoi te elimină Dudelange…Păi, primeşti ceea ce meriţi!

Dudelange era pe penultimul loc în Luxemburg, când a eliminat CFR-ul…

Noi am jucat două, trei amicale în această vară cu echipe din Luxemburg, fiindcă au fost în zonă şi am avut nevoie de meciuri de verificare. În România, avem impresia că aia din Luxemburg sunt nişte „desculţi“, cum se spune în limbaj fotbalistic, dar să ştiţi că antrenorii şi jucătorii de acolo sunt instruiţi într-un mediu sănătos. Se lucrează bine la ei, sunt bine organizaţi. Chiar şi aşa însă, eliminarea CFR-ului e un rezultat ruşinos, în primul rând pentru conducerea clubului!

De ce a decăzut atât de mult fotbalul românesc?

La noi, antrenorii nu mai sunt antrenori, iar conducătorii sunt implicaţi în fotbal pentru ego-ul lor, pentru interesul lor, pentru distracţia lor. Nu cred că fotbalistul român a devenit mai leneş decât cel din alte ţări. La noi însă, lipseşte calitatea şi logica muncii. Avem conducători care nu se pricep la fotbal, iar antrenorii sunt aşa cum îi creştem.

Cum vi se pare implicarea agresivă a patronului în viaţa echipelor din România?

Nu-mi place să dau exemplul meu, dar la Antwerp avem un patron foarte bogat, care însă nu se pricepe la fotbal. Are însă inteligenţa de a sta nu în rândul trei, ci mult mai spate, astfel încât să nu deranjeze echipa! A angajat, în schimb, un director sportiv priceput. Iar eu, ca antrenor, îmi fac treaba în linişte. Asta înseamnă un patron inteligent. Şi eu am călătorit la viaţa mea de foarte multe ori cu avionul, dar, de fiecare dată când trebuie să mă sui în avion, prefer să am un pilot. Nu pilotez eu avionul! Din păcate, asta nu înţeleg conducătorii din fotbalul românesc.

7 trofee a cucerit Ladislau Boloni ca antrenor în Portugalia, Emirate şi Belgia.

Boloni, 13 echipe pregătite începând din 1994

Perioadă Club

1994-2000 Nancy (Franţa)

2000-2001 Naţionala României

2001-2003 Sporing Lisabona (Portugalia)

2003-2006 Rennes (Franţa)

2006-2007 Monaco (Franţa)

2007-2008 Al-Jazira (Emirate)

2008-2010 Standard Liege (Belgia)

2010-2011 Al-Wahda (Emirate)

2011 Lens (Franţa)

2011-2012 PAOK Salonic (Grecia)

2012-2015 Al-Khor (Qatar)

2015 Al-Ittihad (Arabia Saudită)

2017 – prezent Antwerp (Belgia)

„Am renunţat să-l iau pe Rotariu după ce l-am urmărit în mai multe meciuri“

E o diferenţă mare între Antwerp şi granzii campionatului belgian din punct de vedere financiar?

Avem un patron foarte bogat, dar ar fi o mare greşeală să cheltuim mult. În Europa, fotbalul belgian e în a doua categorie ca forţă financiară. Apoi, din punct de vedere valoric, campionatul de aici e sub cele din Germania, Italia, Anglia şi Franţa. Un jucător francez foarte bun, nu va veni niciodată în campionatul belgian, fiindcă vrea mai sus, iar Belgia nu e un pas înainte pentru el. Aşa că, pentru a aduce acel jucător francez foarte bun la o echipă din Belgia, trebuie să-i oferi un salariu triplu faţă de i-ar oferi alţii. Şi nu merită să faci aşa ceva.

Care sunt obiectivele pe care le aveţi pe termen scurt şi lung?

La Antwerp, direcţia noastră, mă refer la mine şi la directorul nostru sportiv, Luciano D’Onofrio, nu e să forţăm mâna patronului să cheltuiască mai mult. Mai bine avansăm încet, dar cu o logică. Nu vrem să pierdem contactul cu realitatea. Pe termen lung, planul nostru să ajungem la nivelul celor de la Anderlecht, Club Brugge şi Genk. Pe termen scurt, vrem să ne continuăm startul bun de sezon.

Pe ce buget se bazează Antwerp?

Nu ştiu bugetul pentru acest sezon, dar pot să vă spun ce s-a întâmplat, anul trecut, pentru întărirea lotului. În primul rând, am păstrat doar opt, zece jucători din vechea gardă cu care s-a obţinut promovarea. Vreo 12 ne-au părăsit. În locurile lor am adus jucători tineri formaţi la PSG, Chelsea sau Benfica, care nu intrau în vederile acestor cluburi. Pe mulţi dintre aceşti jucători i-am primit împrumut cu posibilitatea de a-i transfera, ulterior, definitiv. Per total, pentru completarea lotului am cheltuit 2,3 milioane de euro.

E o sumă foarte mică…

Sigur, mi-ar fi fost mult mai uşor să dau 15 milioane de euro pe un fotbalist, dar niciun jucător din Belgia nu merită această sumă. La noi se lucrează inteligent. Chiar dacă patronul ne-a încurajat să cheltuim mai mult, noi nu vrem asta, fiindcă presupune un grad mare de risc.

Nu v-a interesat să luaţi şi un fotbalist din România?

La un moment dat, Dorin Rotariu era în vizorul meu, însă, până la urmă, am renunţat la idee. L-am urmărit, am vorbit şi cu câţiva oameni care îl cunoşteau bine şi am ajuns la concluzia că e nu e suficient de puternic din punct de vedere mental şi fizic. Fotbalul românesc se bazează foarte mult pe tehnică şi, de aceea, jucătorilor le e greu să facă faţă într-un campionat precum cel belgian, unde lupta şi angajamentul sunt pe primul plan.

De aceea n-au rezistat nici Chipciu şi Stanciu la Anderlecht?

Cred că da.

Răzvan Marin, în schimb, e om de bază la Standard Liege…

Dovadă că nu toţi jucătorii români sunt la fel. Răzvan Marin merită să fie felicitat.

Antwerp şi-a depăşit cu mult nivelul într-un timp foarte scurt. Acum doi ani, aici erau numai macarale. Nu exista centru de copii şi junior, nu exista baza de recuperare, nu era actualul teren de antrenament. Din punct de vedere al infrastructurii, aici s-a făcut un pas uriaş. Ladislau Boloni antrenor Antwerp

Statistica îl confirmă pe Boloni: 142 de transferuri în Liga I în această vară!

Ladislau Boloni s-a arătat uimit de modul în care, în fiecare perioadă mercato, jucătorii vin şi pleacă pe bandă de la echipele de Liga I. O statistică furnizată de site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) confirmă instabilitatea remarcată de tehnicianul celor de la Antwerp. În această vară s-au înregistrat 142 de legitimări de jucători în primul eşalon. Asta înseamnă că, în medie, fiecare din cele 14 formaţii din Liga I a adus zece noi jucători. Pe primul loc la acest capitol s-a clasat FC Voluntari, care a semnat aproape 20 de jucători în această vară. Rezultatul? FC Voluntari ocupă ultimul loc în Liga I după primele şapte etape, fără nicio victorie!