Europa, în stare de şoc: AS Roma, echipa marelui Mourinho, umilită la scor de tenis în Norvegia

Jose Mourinho a avut un al 13-lea meci nu cu ghinion, ci de coşmar, la AS Roma! Pentru că joi seară, italienii au ajuns în prim-planul fotbalului internaţional, însă din motive total nedorite.

În etapa a 3-a din Conference League, pe terenul norvegienilor de la Bodø / Glimt, romanii au fost pulverizaţi, scor 1-6! Iar asta în condiţiile în care scorul de la pauză, 2-1 pentru gazde, nu anunţa un asemenea dezastru. În partea secundă însă, Botheim (52), Solbakken (71), Pellegrino (78) şi, din nou, Solbakken (80) au călcat în picioare formaţia din Serie A. Iar asta în condiţiile în care Mourinho a aruncat în luptă nume grele precum El Shaarawy, Borja Mayoral sau Mkhitaryan.

După acest 1-6 incredibil, Mourinho poate spera însă, în continuare, la locul 1 în grupa C, în condiţiile în care AS Roma e la doar un punct de liderul Bodø / Glimt. În campionat, după 8 etape, AS Roma e pe 4 din 20, cu 15 puncte. Lider e Napoli cu 24 de puncte.

9 victorii şi 4 înfrângeri a adunat Jose Mourinho în 13 meciuri, la AS Roma. Golaveraj: 30-17.

Conference League, grupa C, etapa a 3-a

Bodø / Glimt - AS Roma 6-1

ŢSKA Sofia - Zorya 0-1

Clasament

1. Bodø / Glimt 3 2 1 0 9-2 7

2. AS Roma 3 2 0 1 9-7 6

3. Zorya 3 1 0 2 2-6 3

4. ŢSKA Sofia 3 0 1 2 1-6 1

*Prima clasată merge în optimi, iar locul 2 va ajunge în play-off.