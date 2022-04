Europa, revoltată: Bornă istorică la meciul City - Atletico! Guardiola, reacţie fantastică

Pe „Etihad Stadium“ din Manchester s-au întâlnit, de fapt, două echipe care aparţin unor şcoli fotbalistice diametral opuse: jocul bazat pe circulaţia mingii, cu pase şi posesie prelungită, practicat de Guardiola la mai toate echipele lui, faţă în faţă cu „autobaza“ lui Simeone. Care, de această dată, chiar s-a autodepăşit: a jucat 5-5-0!

Pe lângă înfrângerea suferită pe „Etihad“, Atletico a mai bifat o premieră istorică, în ultimul deceniu, de când Simeone a venit pe banca tehnică: primul meci după 572 cu tehnicianul argentinian în care echipa n-a tras niciun şut pe poartă! Ce-i drept, madrilenii se pot mulţumi cu faptul că fotbalul lor închis a lovit din plin şi adversara: din cele 15 şuturi expediate de jucătorii lui Manchester City doar două au nimerit cadrul porţii, de aici venind şi singurul gol al meciului, înscris de Kevin De Bruyne (70).

Ce a spus Josep Guardiola despre tactica lui Atletico Madrid?

*Am crezut că vor juca 5-3-2, apoi s-au adaptat şi au jucat 5-5-0. Din preistorie, astăzi şi peste o sută de mii de ani aşa a fost şi aşa va rămâne: e foarte greu să ataci contra unei astfel de aşezări, pentru că nu există spaţii.

*A fost un meci dificil, fiindcă a fost greu să găsim spaţii. Am avut răbdare, dar n-am atacat în ritmul potrivit. Din fericire, am marcat. E un rezultat bun, am fi putut marca un al doilea gol, dar 1-0 sau 2-0 n-ar fi schimbat prea mult lucrurile, înainte returului de la Madrid.

CITEŞTE ŞI:

Liga Campionilor, sferturi