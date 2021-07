Euro 2020. Selecţionerul Danemarcei, furibund după eliminarea echipei sale: „Nu ar fi trebuit să fie penalty!“

La conferinde presă oragnizată după eşecul cu Anglia, antrenorul naţionalei Danemarcei, Kasper Hjulmand, a declarat că nu lovitura de pedeapsă primită de gazde a fost o eroare. "A fost un penalti care nu ar fi trebuit să fie un penalti. E foarte clar că Raheem Sterling îşi agaţă piciorul şi cade. Cu cinci secunde înainte, el aleargă pe lângă o a doua minge care este în teren. Trebuia să oprească jocul. Una e să pierzi un meci, dar alta e să-l pierzi în acest mod. E foarte enervant şi e păcat pentru băieţi. Suntem foarte dezamăgiţi. Ştiu că sună ciudat acum, dar nu pot să nu am aceste sentimente. Una este să pierzi un meci, se întâmplă, dar înfrângerea în acest fel este dezamăgitoare, deoarece aceşti băieţi au luptat mult. Se simte amar, dar trebuie să digerăm acest lucru înainte de a putea discuta despre aceste sentimente. Este o modalitate amară de a părăsi turneul. Modul în care am pierdut face mai greu să înţelegem de ce am pierdut", a spus Hjmuland.

În ciuda felului în care echipa sa a părăsit turneul final, antrenorul danez a avut tăria să-l felicite pe omologul de pe banca Angliei: "Vreau să-l felicit pe colegul meu Gareth (n.r. - Southgate). Am urmărit ce a făcut federaţia şi cum lucrează cu tinerii jucători, cum se implică şi cum se comportă cu valorile pe care le are. Modul în care el comunică este remarcabil. Felicitări, Gareth! Faci o treabă grozavă într-o muncă dificilă."

Anglia a învins, miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, reprezentativa Danemarcei şi s-a calificat pentru prima dată în istorie în finala unui turneu final al Campionatului European