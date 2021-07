Euro 2020 continuă, diseară, cu semifinala cea mai previzibilă: Ce ne spune Italia - Spania

Un Campionat European fără un meci între Italia şi Spania nu prea se poate. Concret, nu s-a mai putut de 17 ani!

Iar diseară, pe „Wembley“ din Londra, acest clasic al turneului final continental îşi va consuma episodul cu numărul 38. Cu un bilanţ extrem de echilibrat, care spune totul despre ceea ce ne aşteaptă şi diseară: 11 victorii Italia, 11 victorii Spania şi 15 remize. La Euro însă, „Squadra azzurra“ are un mic avantaj: două victorii în şase meciuri. În rest, Spania s-a impus o dată, iar trei întâlniri s-au încheiat la egalitate.

În ciuda acestor statistici, pare, totuşi, incredibil că Italia şi Spania se vor duela pentru al patrulea Campionat European la rând! Iată ce s-a întâmplat la ultimele ediţii:

*Euro 2016 (optimi): Italia - Spania 2-0

*Euro 2012 (finală): Spania - Italia 4-0

*Euro 2012 (grupe): Spania - Italia 1-1

*Euro 2008 (sferturi): Spania - Italia 0-0 (4-2 după loviturile de departajare)

Şi dacă v-aţi imaginat că meciul din această seară va fi ultimul programat între cele două naţionale, atunci v-aţi înşelat! Pe data de 6 octombrie, Italia şi Spania vor juca, din nou, de această dată, pe „San Siro“ din Milano, în semifinalele Ligii Naţiunilor!

Luis Enrique, selecţioner Spania

Statistici dătătoare de speranţă pentru iberici

*Naţionala Spaniei are motive de optimism, înaintea partidei de pe „Wembley“: de câte ori a câştigat, în sferturile unei competiţii majore, „Furia roja“ a şi cucerit, ulterior, trofeul. S-a întâmplat la Euro 2008, la Mondialul din 2010, dar şi la Euro 2012. Spania are şi un titlu la Euro 1964, plus un loc 2, la Euro 1984. În aceste două turnee însă n-a existat faza sferturilor. Pentru că, prima dată, au fost calificate doar patru naţionale, iar a doua oară, în 1984, au fost opt echipe participante. Drept urmare, după faza grupelor, s-a trecut direct la semifinale.

*Spania are un bilanţ perfect în semifinalele Cupelor Mondiale / Campionatele Europene: cinci calificări în cinci meciuri. Italia, în schimb, are nouă calificări, în cele 11 semifinale disputate în cele două competiţii.

*Acel meci pierdut de Spania în faţa Italiei, în optimile Euro 2016, e ultimul eşec al ibericilor în faţa acestei naţionale, în ultimele şapte dueluri directe. În rest, din septembrie 2011 până acum, au fost două victorii spaniole şi patru remize.

Roberto Mancini, selecţioner Italia

Italia, record doborât după 90 de ani!

*Echipa pregătită de Roberto Mancini va aborda semifinala din această seară, cu un bilanţ incredibil: e neînvinsă în ultimele 32 de meciuri (27 de victorii, 5 remize). Astfel, Italia a stabilit un record naţional, doborându-l pe cel precedent care data din anii '30. Ultima înfrângere a Italiei a fost într-o partidă cu Portugalia (0-1), la Lisabona, în Liga Naţiunilor. Acel meci s-a jucat pe 10 septembrie 2018.

*Italia n-a mai fost condusă într-un meci de la 4 septembrie 2020. Atunci, într-o confruntare din Liga Naţiunilor cu Bosnia, „Squadra azzurra“ a luat gol de la Edin Džeko, care a punctat pentru 1-0, în minutul 57. Italia a egalat însă, după zece minute, iar meciul jucat la Florenţa s-a încheiat la egalitate: 1-1. De atunci, în următoarele 17 meciuri, Italia n-a fost niciodată nevoită să alerge după egalare.

*Italia va întâlni Spania pentru a 38-a oară. A jucat mai multe meciuri doar cu Franţa (39) şi cu Elveţia (59).

1 eşec are Spania, în ultimele 29 de meciuri disputate: 0-1 cu Ucraina, în deplasare, în noiembrie 2020, în Liga Naţiunilor.

Italia, în semifinalele Campionatelor Europene

*1968 0-0 cu URSS (a câştigat după ce arbitrul a dat cu banul)

*1988 0-2 cu URSS

*2000 0-0 cu Olanda (a câştigat după loviturile de departajare)

*2012 2-1 cu Germania

Bilanţ: 4 meciuri, 3 calificări, 1 eliminare

Spania, în semifinalele Campionatelor Europene

*1964 2-1 cu Ungaria (după prelungiri)

*1984 1-1 cu Danemarca (a câştigat după loviturile de departajare)

*2008 3-0 cu Rusia

*2012 0-0 cu Portugalia (a câştigat la loviturile de departajare)

Bilanţ: 4 meciuri, 4 calificări

Euro 2020, ultimele partide

Semifinale

*Astăzi, Londra, ora 22.00: Italia - Spania

*Mâine, Londra, ora 22.00: Anglia - Danemarca

Finala

*11 iulie, Londra, ora 22.00

