EURO 2019 | Selecţionerul Angliei, Aidy Boothroyd: „M-a impresionat spiritul de echipă al României“

"Cred ca voi face schimbari in ofensiva fata de primul meci, am multe variante la dispozitie. Va fi nevoie de inspiratia tuturor pentru a ne impune. Respectam Romania, dar vom face tot pentru a o invinge. Am fost foarte impresionat de spiritul ei de echipa. E un adversar dificil care, probabil, se va multumi si cu un rezultat de egalitate", a declarat selectionerul Angliei.







APartida Anglia - România se va juca vineri, de la ora 19:30 şi va fi transmisă în direct de TVR. În aceeaşi zi, de la ora 22.00, se dispută şi cealaltă partidă din grupă, Croaţia - Franţa

