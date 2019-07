Estul a cucerit Londra: Simona a anunţat care e următorul oraş unde speră să-i facă fericiţi pe români

Pe cât de scurtă şi dezechilibrată a fost finala dintre Simona Halep şi Serena Williams, decisă în doar 55 de minute (6-2, 6-2), pe atât de dramatică a fost confruntarea titanilor Novak Djokovici şi Roger Federer.

A fost nevoie de cinci ore şi trei mingi de meci – primele două au fost irosite în decisiv de Federer! -, pentru ca, la final, Djokovici să ridice trofeul deasupra capului: 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12! A fost un deznodământ, aproape nedrept, la ce s-a jucat, şi în condiţiile în care, per total, învinsul a luat mai multe game-uri decât învingătorul!

Triumful sârbului a întregit un turneu de vis pentru est europeni şi l-a transformat pe Djokovici în partenerul lui Halep, seara, la cina campionilor. „E extraordinar să ştiu că ţări atât de mici precum România şi Serbia se descurcă atât de bine pe scena cea mai mare a lumii“, a comentat Djokovici la dineul oficial, care a încheiat Wimbledon 2019. La rândul ei, „Simo“ a savurat din plin evenimentul la care a strălucit, rochia ei elegantă fiind admirată de ceilalţi participanţi. „O seară magică la balul de la Wimbledon pe care nu o voi uita niciodată, alături de oamenii mei speciali“, a scris Halep pe Facebook, în dreptul unei fotografii în care a apărut alături de stafful său.

„Medalia olimpică mi-ar completa realizările în tenis“

Simona s-a întors, ieri, în ţară, fiind primită la Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă“. Până să ajungă la Bucureşti însă, constănţeanca a făcut turul televiziunilor din străinătate şi a acordat interviuri pe bandă pentru diverse publicaţii şi site-uri.

Întrebată despre următorul ei mare obiectiv în tenis, după ce a câştigat două turnee de Grand Slam, „Simo“ a insistat că vrea şi un triumf pentru România, după ce, în acest an, a eşuat în tentativa ei de a cuceri Fed Cup. „Vreau să câştig orice fel de medalie la Jocurile Olimpice pentru a completa tot ce am realizat în tenis. E o şansă să joc pentru ţara mea, întotdeauna am iubit asta. Dezamăgirea eşecului de anul acesta din Fed Cup m-a durut cu adevărat. Trebuie să joc bine pentru a obţine o medalie, ar fi un vis pentru mine“, a declarat Halep pentru „The Guardian“. Simona va avea şansa de a-şi îndeplini această dorinţă, anul viitor, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acolo, ea va evolua atât la simplu, cât şi la dublu-mixt, alături de Horia Tecău. Simona a absentat de la precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice, la Rio de Janeiro, de teama virusului Zika.

Meciul cu Zhang, momentul decisiv

Halep a acordat un amplu interviu şi pentru site-ul WTA în care şi-a „disecat“ parcursul de la All-England Club. Românca a dezvăluit că la triumful de la Wimbledon 2019 a contribuit şi eliminarea dezamăgitoare de la French Open, în sferturi, în condiţiile în care „Simo“ era deţinătoarea trofeului.

„M-a durut acel meci cu Anisimova, fiindcă am jucat, folosind o tactică greşită. N-am jucat ceea ce trebuia împotriva ei. Nu m-am gândit suficient de mult în timpul partidei şi am fost foarte supărată pe mine, după aceea. După acel meci, mi-am zis că acum e timpul să mă întorc la muncă pentru a vedea ce trebuie să fac acolo, pe teren. Şi asta am făcut. Am muncit din greu şi am fost pregătită pentru momentele dificile, pentru marile provocări. Iar în acest turneu, la Wimbledon, am avut parte de ele. Mi-am dovedit că pot face lucruri mari, dacă sunt pozitivă şi dacă ştiu exact ce am de făcut“, a afirmat Halep. Aceasta a indicat şi meciul care i-a dat cele mai mari bătai de cap, în drumul ei spre titlu.

„Victoria din sferturi cu Shuai Zhang a fost foarte importantă. Am avut cele mai mari emoţii înaintea acelui meci, fiindcă pierdusem în faţa ei, în trecut, şi nu-mi plăcea să joc împotriva ei. Trebuie să admit. Acel meci a fost momentul decisiv din acest turneu, fiindcă am revenit de la 1-4 în primul set. După ce am învins, am simţit că sunt încrezătoare şi stabilă, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic. Iar finala a fost complet diferită faţă de cea de la French Open 2018. Atunci, presiunea era mult mai mare. Şi dorinţa mea de victorie era una nebunească, mai ales că voiam să câştig primul Grand Slam. Aici, în finala de la Wimbledon, am fost mai relaxată. În plus, jucam împotriva Serenei şi n-aveam nimic de pierdut. Mi-am zis că, dacă voi câştiga, va fi ceva uriaş. Dacă voi pierde, va fi ceva normal. Aşa că nu prea m-am gândit la rezultat. Iar acest lucru m-a ajutat să fiu mai relaxată pe teren. Acest succes obţinut pe iarbă mă face mai încrezătoare în privinţa turneelor de Grand Slam care se joacă pe hard. Îmi dau seama că îmi pot îmbunătăţi şi schimba jocul pentru a fi şi mai bună pe hard“, a adăugat Halep.

2008 e anul în care Novak Djokovici a cucerit medalia de bronz pentru ţara sa, la Beijing.

