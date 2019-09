Eşecul face parte din joc: Robert Hajnal despre cum i-a pus capac UTMB 2019

Dacă anul trecut a părut că Robert Hajnal a aşteptat şi şi-a făcut cursa, avansând pentru că cei din faţa lui au ”explodat” rând pe rând, în 2019, de afară cel puţin, a părut că alergătorul din Vale s-a luat la bătaie cu adversarii, poate şi pentru că de data asta nu mai era un outsider ci unul dintre favoriţi. Dar cel mai bine, lucrurile se află de la sursă, adică de la sportiv, o relatare detaliată urmând să o aibă pe site-ul lui personal.





”Aveam o mantra pe care mi-o tot repetam la antrenamente: ”If it's hard then is something wrong”. Adică, atunci când am câştigat fiecare ultra mi-a venit uşor să fac asta. Asta doream şi de la o cursă de afară. Să îmi vină uşor să alerg, să concurez şi să fiu în top”, ne-a spus Robert. ”Acum la UTMB a fost cred că prima dată când mi-a venit uşor să alerg şi să îmi clădesc un loc în top 3. Cei 130 km mi s-au părut că au trecut foarte repede, dar am făcut câteva mici greşeli care adunate mi-au pus capac. Şi, cea mai mare e că nu am băut apă între 2 puncte crezând că îmi iau dintr-o fântână. Doar că traseul a fost pe ruta normală, la Fouly-Champex şi nu ne-au dus pe stradă, ca acum 2 ani. Ci prin pădure, pe o curbă de nivel şi ciu-ciu apă!”, a adăugat ultramaratonistul.





Cum se simte când o cursă îţi pune capac?

Neajutorat! Umil! Simţi că aşteptările din partea ta sunt mai mici decât ceea ce poţi face!





A avut o cursă diferită faţă de cea de anul trecut? Ne spune chiar el: ”Primii 50 de km au fost de control, ca şi anul trecut, dar cum am mai zis chiar m-am simţit mai fit la antrenamente şi ştiam că pot să am un ritm mai bun. Urmărirea a plecat din punctul ăla şi da, urmăream să ajung cât mai mulţi până în Courmayeur. A fost o surpriză plăcută că am ajuns al 3-lea, dar mi s-a părut natural. Că aşa trebuie sa fie! Nu am mai fost surprins!”.





Una peste alta? ”Oricum, a fost o cursă excelentă pentru moralul meu. Uneori victoriile sunt înaintea liniei de finish. Uneori iţi pui o medalie la gât, alteori ai parte de un alt mindset”.





Foto: © UTMB® : Thomas Bekker





