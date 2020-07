Englezii râd de fanteziile lui Gigi Becali: Au demontat categoric minciunile românului

Gigi Becali are o echipă care stârneşte compasiune în acest sezon, locul 5 din 6 în play-off, şi visează să vândă jucători în Premier League, cel mai tare campionat din lume. Şi pe sume astronomice!

Ce-i drept, probabil, inclusiv Gigi Becali e conştient că fotbaliştii care nu arată mai nimic într-un campionat modest, precum cel românesc, n-au cum să ajungă în Premier League. Totuşi, latifundiarul aplică metoda „vopsitului“. Concret, cu ajutorul unui alt personaj dubios, Anamaria Prodan, inventează oferte de milioane de euro pentru jucătorii FCSB, într-o tentativă de a mai creşte cota lor.

Această operaţiune a fost pusă în aplicare, săptămână trecută, în cazul lui Denis Man. Pe toată durata săptămânii, cuplul Becali - Prodan a umplut presa din România de „informaţii“ despre negocierile cu Norwich, un club care tocmai a retrogradat din Premier League.

Dacă românii au vorbit de sume ridicole, de 10-15 milioane de euro pentru Man, în schimb, potrivit Digi Sport, englezii au râs de ei. Cel care a demontat aceste minciuni FCSB-iste a fost chiar antrenorul celor de la Norwich, Daniel Farke.

Ce a spus Daniel Farke?

*Dacă cineva spune în public că vom plăti 10 sau 15 milioane, bani pe care i-am cheltuit într-un sezon întreg de Premier League, nu i-aş acorda prea multă atenţie.

*Nu vom face vreo nebunie. Cel mai important e să ne păstrăm jucătorii pe care îi avem. Nu vom vinde 20 de jucători, ca să cumpărăm alţi 20. Filosofia noastră e aceea de a nu comenta numele sau afacerile potenţiale până când acestea nu se fac. Atunci când cineva vorbeşte public despre asta, înseamnă că sunt alte motive în joc.

*În această afacere există întotdeauna oameni cărora le place să vorbească. Cu toţii suntem tentaţi să cheltuim bani, dar nu e realist să cheltuim de 10-15 ori mai mult decât am făcut-o în Premier League. Nu mă aştept să cheltuim mai mult decât veniturile noastre. Nu vom risca.

Ce spusese Gigi Becali despre afacerea Denis Man - Norwich?

*Au venit directorul sportiv şi cu avocatul (n.r - de la Norwich). Eu am cerut, ei au notat. Ei au spus că la ce joacă el în momentul ăsta, nu merită 15 milioane.

*Am spus că da, normal. Au spus că el, la ora asta, merită 5 milioane de lire sterline. Atunci, am spus că n-are sens să mai discutăm. E adevărat că la ora asta nu merită, dar el are 21 de ani. El peste trei ani o să facă 100 de milioane. M-au întrebat de ce nu-l dau împrumut şi le-am spus că nu.

*Am făcut un deal cu ei, în funcţie de jocuri. Să plătească 10 milioane + 5, în funcţie de cum joacă acolo. Asta le-a convenit, ei îl iau ca să joace. Au notat, vorbesc cu patronii şi o să dea un răspuns, în câteva zile. N-am nicio problemă să plece Man imediat.