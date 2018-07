Englezii au primit cea mai proastă veste: Idolul lor şi-a anunţat retragerea de la Wimbledon. „E prea devreme să joc“

Wimbledon 2018 a rămas fără un jucător la care britanicii ţin enom şi care a câştigat de două ori trofeul la All-England Club, în 2013 şi în 2016. Vorbim despre Andy Murray (31 de ani), cel care, chinuit de probleme medicale, a revenit pe teren abia la 19 iunie, după o pauză de 342 de zile.





De atunci, Murray a disputat trei partide, una câştigată şi două pierdute, însă, potrivit Digi Sport, tocmai a anunţat că nu poate evolua la Wimbledon 2018.





Ce a scris Murray pe Facebook?





*Salutare! Îmi pare rău să vă anunţ că mă retrag de la această ediţie a turneului de la Wimbledon. Am făcut progrese majore la antrenamente şi la meciurile oficiale în ultimele 10 zile, dar după discuţii cu echipa mea, am decis că e prea devreme să joc meciuri care se pot întinde pe durata a cinci seturi. Am făcut tot ce se putea face pentru a fi pregătit la timp.





*Voi începe pregătirile pe hard şi voi continua să mă recuperez şi de-abia aştept turneele de pe hardul american. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de încurajare. Sunt fericirt că pot juca după atâta timp.