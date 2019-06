Englezii se cred buricul fotbalului şi după eliminarea de la EURO U21. Cum au jignit echipa României după ce i-am bătut măr

Guardian scrie despre înfrângerea cu patru goluri primite de la „o echipă oarecare a României“, în timp ce declaraţiile portarului Henderson şi ale antrenorului par rupte din altă realitate. Goalkeeperul aflat în proprietatea lui Manchester United a spus că Anglia a fost mai bună ca Franţa şi ca România şi crede că britanicii ar fi trebuit să câştige competiţia. cu patru goluri primite de la „o echipă oarecare a României“, în timp ce declaraţiile portarului Henderson şi ale antrenorului par rupte din altă realitate. Goalkeeperul aflat în proprietatea lui Manchester United a spus că Anglia a fost mai bună ca Franţa şi ca România şi crede că britanicii ar fi trebuit să câştige competiţia.

„Suntem mai buni ca România? Da. Suntem mai buni ca Franţa? Da! Când mă uit la echipă şi la jucători, cred că suntem cea mai bună echipă a turneului! Am fost sub nivelul nostru. Am vrut să venim aici şi să câştigăm turneul. Oricine ar câştiga Euro de anul ăsta poate fi învins de noi într-un meci direct. Suntem foarte dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat. Ne-am dezamăgit pe noi şi pe cei de acasă", a spus Henderson.

Şi selecţionerul Aidy Boothroyd a avut acelaşi tip de discurs . În ciuda faptului că în două meciuri echipa sa a bifat 2 eşecuri, antrenorul spune că este mulţumit de elevii săi. „După cum vă puteţi imagina, sunt foarte supărat că, după doi ani de pregătire şi calificări ieşim într-un mod foarte dezamăgitor. Am fost puţin amorţiţi în prima repriză, dar în a doua am crezut că o singură echipă va fi câştigătoarea. Am fost extraordinari în unele momente şi chiar şi atunci când adversarii au revenit în joc şi au înscris contrar cursului jocului, tot de noi mi-a plăcut. Este foarte dezamăgitor. Dacă greşeşti la acest nivel, eşti pedepsit”, a spus Boothroyd, potrivit site-ului federaţiei engleze.





