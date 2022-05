Emma Răducanu, sezonul de coşmar continuă: Meciul cu Bianca Andreescu, încheiat dureros VIDEO

Emma Răducanu (12 WTA) - Bianca Andreescu (90 WTA) a fost un meci foarte aşteptat, în turul I de la Roma, inclusiv pentru iubitorii tenisului din ţară. Iar asta pentru că, în premieră, cele două sportive cu origini româneşti s-au intersectat pe tabloul unei întreceri WTA.

Din păcate, o confruntare mult aşteptată a avut un final dezamăgitor. Pentru că, după 65 de minute, la scorul de 6-2, 2-1 pentru Andreescu, Emma a ieşit de pe teren, acuzând probleme la spate.

VEZI FINALUL MECIULUI RĂDUCANU - ANDREESCU





Pentru „Bibi“ urmează un meci în turul II cu Nuria Parrizas-Diaz (51 WTA).

Pentru Emma Răducanu, în schimb, continuă un sezon de coşmar în care are bilanţ negativ: 7 victorii, 9 înfrângeri. Iată ce rezultate a înregistrat campioana de la US Open 2021 în competiţiile din acest an:

*Sydney: Eliminată după primul meci *Australian Open: Eliminată în turul II *Guadalajara: Eliminată după primul meci *Indian Wells: Eliminată în turul III *Miami: Eliminată după primul meci *Stuttgart: Eliminată în sferturi

*Madrid: Eliminată în optimi

*Roma: Eliminată în turul I