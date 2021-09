Emma Răducanu, milionară la 18 ani: A luat un cec uriaş şi e ţinta numărul 1 pentru marile branduri

Pentru că triumful ei la US Open a fost răsplătit cu un cec în valoare de 2,5 milioane de dolari. Înainte de US Open, britanica de 18 ani câştigase doar 303.376 de dolari din tenis. Acum, pe lângă banii primiţi pentru triumful de la New York, Emma va avea încasări uriaşe şi din contracte de publicitate. Şi specialiştii în marketing estimează că, dacă va continua seria rezultatelor bune, Răducanu o poate depăşi pe Naomi Osaka, sportiva cu cele mai mari venituri din contracte de publicitate din lume. Potrivit Forbes, Osaka primeşte aproximativ 37,4 milioane de dolari din partea sponsorilor, în fiecare an.