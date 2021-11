Emma Răducanu, tot mai bogată: Apare în cea mai scumpă reclamă de Sărbători în Marea Britanie VIDEO

Când a luat trofeul, la New York, Emma Răducanu (Marea Britanie, 21 WTA) avea contracte de sponsorizare doar cu Nike şi cu Wilson. Şi, oricum, vorbim despre nişte contracte mici, de 100.000 de lire pe an împreună.

Chiar dacă după US Open, rezultatele înregistrate de Răducanu n-au fost chiar pe măsura aşteptărilor, ea având două victorii şi două înfrângeri în cele patru partide disputate de atunci, deocamdată, veniturile ei extrasportive cresc! A bătut deja palma cu Dior şi Tiffany & Co, iar acum apare într-o reclamă de Sărbători despre care presa britanică a scris că ar fi costat 6 milioane de lire sterline!

După cum se poate vedea mai jos, în spotul realizat pentru un lanţ de magazine de articole sportive, pe lângă Emma Răducanu apar şi alte vedete britanice, precum fotbaliştii din naţionala Angliei, Jack Grealish şi Jordan Pickford:

Who said the cold could stop us? ❄️ Whatever the weather, it’s time to keep it moving this Christmas. Whether you’re working on legs like Grealish, jabs like The Destroyer, or backhands like Emma - you can make this winter your best season yet. #GoAllOutThisChristmas pic.twitter.com/MbgxvVbgue