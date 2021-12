Emma Răducanu, încă o realizare istorică: Va fi decorată de Regina Elisabeta a II-a

Chiar dacă a avut un parcurs sub aşteptări după triumful ei la US Open 2021 - a adunat două victorii în cinci partide după Flushing Meadows - Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) continuă să primească trofee şi contracte de publicitate, în contul succesului de la New York.

După ce a fost desemnată „Sportiva Anului“ în Marea Britanie de BBC, acum Emma va fi decorată şi de Regina Elisabeta a II-a. Potrivit Eurosport, de Anul Nou, Emma va primi distincţia MBE (Membru al Ordinului Imperiului Britanic), devenind şi cea mai tânără beneficiară a acestui titlu.

Diagnosticată cu COVID-19 la jumătatea lunii decembrie, pe când era în Emirate pentru un turneu demonstrativ, Emma Răducanu a dat, între timp, şi două lovituri financiare importante, semnând contracte de publicitate cu British Airways şi Vodafone.