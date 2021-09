Emma Răducanu, copleşită de emoţii: A căzut din picioare după încă o victorie uriaşă la US Open VIDEO

Dintre cei trei, fără îndoială, Emma Răducanu a avut până acum cel mai solid parcurs. Şi cel mai lung! Pentru că, spre deosebire de Fernandez şi Alcaraz, ea a pornit din calificări. Şi deja a adunat şapte partide la US Open 2021: trei în calificări, patru pe tabloul principal. Toate fără set pierdut!

The fairy tale run continues for @EmmaRaducanu!



The 18-year-old 🇬🇧 is into the #USOpen quarterfinals. pic.twitter.com/VjFJMjVDlt