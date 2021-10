Emma Răducanu continuă ce a învăţat de la tatăl ei, Ion: Ce au descoperit jurnaliştii englezi

Ion Răducanu e omul care îndrumat-o pe Emma spre tenis şi, la vârsta junioratului, s-a ocupat, aproape exclusiv, de paşii făcuţi de fiica ei în lumea sportului-alb.

„Adevărul“ a prezentat aici un portret al lui Ion Răducanu care, mai întâi, a apărut în presa britanică. După cum au notat jurnaliştii englezi, Emma a avut foarte mulţi antrenori, de când s-a apucat de tenis, uneori, lucrând chiar cu mai mulţi specialişti, în acelaşi timp!

Această strategie a fost aleasă de Ion Răducanu şi, inclusiv după ce Emma a debutat în circuitul WTA, în luna iunie a acestui an, trendul schimbărilor de antrenori a continuat. Drept urmare, puştoaica de 18 ani a evoluat la Wimbledon, avându-l pe Nigel Sears în staff. După turneul de la „All England Club“, în care a atins optimile, Emma a renunţat la Sears şi a apelat la Andrew Richardson, fostul ei antrenor din perioada junioratului. Sub comanda lui Richardson, angajat pe un contract de scurtă durată, Emma a câştigat US Open. Această performanţă fabuloasă n-a transformat însă colaborarea cu Richardson într-una de lungă durată. De fapt, antrenorul a fost pus pe liber, după US Open!

În aceste condiţii, Emma Răducanu s-a dus la Indian Wells (4-17 octombrie), primind un antrenor din partea Federaţiei Engleze de Tenis. Bineînţeles, vorbim, din nou, despre o colaborare pe termen scurt. Potrivit „Express“ , în California, Răducanu lucrează cu Jeremy Bates. Acesta are un contract cu Katie Boulter (Marea Britanie, 25 de ani, 155 WTA), însă o va antrena şi pe Emma pe durata Indian Wells.