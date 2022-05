Emma Răducanu, bulversată: Cum a reacţionat după încă un turneu încheiat în genunchi

Pentru Emma Răducanu (Marea Britanie, 19 ani, 12 WTA), French Open 2022 s-a încheiat în turul II, după cum Adevărul a scris aici. E exact acelaşi rezultat pe care campioana de la Flushing Meadows l-a înregistat, în ianuarie, la Australian Open.

Imediat după încă un meci dezamăgitor, Emma a apărut în faţa ziariştilor, încercând să explice căderea ei liberă de după victoria de la US Open. Eurosport , postul care transmite turneul de la Roland Garros, a redat declaraţiile puştoaicei de 19 ani.

Ce a spus Emma Răducanu?

*Chiar vorbeam cu echipa mea de dimineaţă, este aproape un an de când am început să joc tenis la un nivel mai competitiv. Anul trecut jucam un turneu britanic în Connaught. Cred că am parcurs un drum lung de atunci. Anul acesta a fost întotdeauna o provocare pentru mine să mă adaptez, să-mi găsesc picioarele. Întotdeauna a existat ceva nou. Simt că în ultimele 12 luni am crescut cu siguranţă mult. Şi pe teren şi în afara terenului. Cred că a fost un an destul de pozitiv şi pentru simplul fapt că am învăţat atât de multe. Cantitatea de informaţii pe care am acumulat-o depăşeşte orice fel de rezultat, să fiu sinceră.

*Simt că nu abordez lucrurile în mod nebuneşte diferit în afara terenului. Sunt exact aceeaşi persoană ca acum 12 luni. Da, lucrurile în jurul meu s-au cam schimbat, dar sunt aceeaşi persoană.

*Cu siguranţă m-am întărit pe măsură ce sezonul pe zgură a avansat. Dar este nevoie de mult mai mult pentru a câştiga punctul pe această suprafaţă. O minge lovită bine nu prea face atât de mult. Cu siguranţă am învăţat cum să folosesc forma şi alte lucruri. Mai am un drum destul de lung de parcurs pe această suprafaţă, dar, în general, aş spune că am avut o primă experienţă bună pe zgură. Cred că mă pot îmbunătăţi cu siguranţă mult mai mult decât nivelul la care sunt acum.