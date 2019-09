Elise Mertens a analizat în amănunt jocul  Biancăi Andreescu. Ce a putut spune despre jocul sportivei de 19 ani

Sportiva din Belgia a început prin vorbi despre meciul pierdut în sferturi, despre care crede că a fost unul foarte competitiv. "Cred că a fost un meci bun, o partidă foarte competitivă. Pe final a început să returneze tot mai bine. A jucat excepţional în seturile 2 şi 3", a declarat Mertens

Rugată să vorbească despre calităţile adversarei sale, sportiva din Belgia a făcut o analiză detaliată a jocului Biancăi.

"În primul rând este foarte tânără şi joacă fără presiune. De asemenea, serveşte foarte bine şi gestionază foarte bine momentele cheie. Face asta extraordinar de bine. Apoi, inventează mereu o nouă lovitură. Trimite mingea foarte puternic şi se deplasează foarte bine. Nu cedează niciodată, aleargă în peremanenţă şi returnează mereu mingea fără să comită greşeli", a spus Elise Mertens in conferinta de presa.

Vineri dimineaţă, de la ora 3.30, Bianca Andreescu va juca în semifinalele de la US Open, unde o va întâlni pe Belinda Bencici in semifinale de la US Open 2019

În noaptea de miercuri spre joi, canadianca de 19 ani a trecut de Elise Mertens (23 de ani, 26 WTA) după un meci cu set decisiv, 3-6, 6-2, 6-3 după două ore!

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: