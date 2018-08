Elisabeta Lipă, faţă în faţă cu ministrul Sportului: „În condiţiile actuale nu se mai poate cuceri medalia de aur la Jocurile Olimpice“

"Eu sper şi vreau să cred că doamna ministru a avut întotdeauna senimente bune faţă de canotaj şi nu ar trebui să fie supărată în general pe canotaj, ci doar pe mine. Dintotdeauna am fost un om sincer şi am spus lucrurilor pe nume şi atunci când simt că lucrurile nu merg în direcţia în care mi-aş dori eu să pot face performanţă sunt nevoită să mă plâng. Nu ar trebui să se supere ci să încerce să se gândească dacă am sau nu dreptate, dacă lucrurile se pot îmbunătăţi. Performanţa la acest nivel nu se poate face decât în echipă. Jumătate din mine se bucură pentru această performanţă, pentru că ne putem bate cu alte puteri ale lumii, dar pe de altă parte mă doare că nu mai sunt şi alte sporturi lângă noi, dar nu e timpul pierdut, cu siguranţă vor mai apărea şi alţi sportivi. Medalia de aur nu se mai poate cuceri în condiţiile actuale. Avem nevoie de investiţii, de cercetare, de medicină, de nutriţie, de psiohologie, de antrenori, de multe lucruri pentru a face perfromanţă”, a spus Lipă la un eveniment la care au participat membrii loturilor naţionale de canotaj, conducerea federaţiei, ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, şi secretarul general al COSR, George Boroi.

Pentru rezolvarea situaţiei salariilor minime acordate lucrătorilor din direcţiile din subordinea MTS, printre care se află şi antrenorul lotului feminin de canotaj, Mircea Roman, Lipă a spus că este nevoie şi de sprijinul ministerului muncii şi ministerul finanţelor. „Sunt fermn convinsă că o să stea de vorbă şi cu domnul Roman. Din nefericire nu doar domnul Roman este în această situaţie ci aproape toţi angajaţii subordonatelor, în afară de aparatul central. Şi până la urmă este nedrept, discriminant, având în vedere că aceeaşi funcţie dintr-un alt minister este altfel plătită. Eu sunt ferm convinsă că MTS va face tot ce ţine de ei pentru aceşti oameni, dar nu ţine numai de minister. Mai avem nevoie şi de Ministerul Muncii şi de Ministerul de Finanţe. Şi doamna Olguţa Vasilescu şi domnul Teodorovici sunt oameni cărora le place sportul şi fac un apel să ajute ministrul sportului, să se aplece şi asupra acestui domeniu, cu oameni minunaţi care stau pe 1.200 de lei pe lună. Şi este nedrept”, a mai spus Elisabeta Lipă.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a ţinut să le ureze succes şi la Campionatele Mondiale de canotaj, echipajelor medaliate la europenele de la Glasgow: „E federaţia care şi anul trecut a adus cele mai multe medalii de la concursurile internaţionale, şi asta spune foarte mult. Mult succes şi la mondiale, în septembrie”.