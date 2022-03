Elina Svitolina a jucat meciul cu Anastasia Potapova. Ea a câştigat şi a anunţat că va dona banii armatei ucrainene - VIDEO

„A fost un meci special din cauza a ceea ce întâmplă acum în Ucraina, este terifiant. Au trecut şase zile şi toţi jucătorii ucraineni de tenis şi ucrainenii care sunt acolo, am fost cu adevărat îngroziţi de ceea ce se întâmplă”, a spus ea după meci.

„Joc aici nu doar pentru mine, joc pentru ţara mea, joc pentru ajutorul armatei ucrainene şi al oamenilor care au nevoie. Fiecare victorie pe care o voi obţine va fi foarte specială. Cred că este misiunea mea să unesc comunitatea noastră de tenis pentru a fi alături de Ucraina, deoarece ce se întâmplă este îngrozitor", a menţionat numărul 15 mondial.

Svitolina a jucat în echipamentul galben-albastru cu care a evoluat şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, când a obţinut medalia de bronz.

Iniţial, ea nu a dorit să joace meciul cu sportiva din Rusia, afirmând că aşteaptă o reacţie clară din oartea WTA, ATP şi ITF cu prvire la prezenţa jucătorilor ruşi în circuit.

În turul următor, Svitolina va evolua contra sportivei din Bulgaria, Viktoria Tomova.

Svitolina a câştigat turneul de la Monterrey în 2020.

Words of thanks from @ElinaSvitolina 🇺🇦 💜 pic.twitter.com/YcnKu6ff95