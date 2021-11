Edi Iordănescu, ultimele cuvinte despre FCSB

Edi Iordănescu a fost la baza de pregătire al FCSB-ului şi a ţinut să mai explice încă odată de ce a părăsit gruparea „roş-albastră”. „Eu n-am vrut să plec. Sunt dezamăgit pentru că am crezut în promisiuni. Aici e un grup de jucători fantastic, cu mult caracter! Cu multă personalitate şi cu mult talent! Dacă sunt cu ceva recunoscător patronului e faptul că mi-a dat posibilitatea să redescopăr dragostea suporterilor pentru acest club care, după cum spun statisticile, sunt milioane. Am avut multe discuţii private cu patronul! N-o să le fac publice sau sau sper să nu mă duc în situaţia aia pentru că a fost ceva care m-a deranjat…”, a precizat Edi Iordănescu pentru prosport.ro.