Edi Iordănescu, prezentat oficial la FCSB, a vorbit depre culisele negocierilor cu Becali. Gestul şocant al latifundiarului

Antrenorul în vârstă de 43 de ani a declarat că a acceptat să vină pe banca tehnică a echipei după ce a fost uimit de atitudinea schimbată în bine a patronului grupării, Gigi Becali.

"A venit această 'chemare', am stat faţă în faţă cu patronul clubului. Nu a fost prima dată, însă am găsit un om total schimbat în abordare şi idei. Recunosc şi sper să nu se supere pe mine, că atunci când am spus să ne întâlnim, am mers cu toată deschiderea pentru a discuta, dar am mers cu convingerea de 100% că nu va fi o colaborare, aşa cum nu a fost nici în trecut. Mai mult decât atât, am descoperit un om total schimbat în ceea ce înseamnă latura care pe mine mă interesează, cea profesională, rolul meu la echipă", a spus Iordănescu.





Chestionat despre clauzele din contract, antrenorul a dezvăluit că finanţatorul lui FCSB i-a acceptat toate doleanţele fără să încerce negocierea acestora.







"Dacă în trecut am discutat mai mult, acum mi-a spus sa trec în contract toate clauzele necesare, lucru care s-a şi întâmplat. Eu şi avocaţii mei am construit contractul aşa cum ne-am dorit, iar ultimul cuvânt a fost al patronului, care a cerut să fie semnat contractul indiferent de ce este stipulat în el. Pentru asta îi mulţumesc, s-au schimbat nişte lucruri dacă sunt în faţa dumneavoastră, chiar dacă recunosc că am avut multe semne de întrebare, multe idei care mi-au mers în minte şi am încercat să întorc acest scenariu pe toate părţile, în momentul în care am spus da, am venit cu toată convingerea, cu toata energia necesară pentru a reuşi să facem lucrurile bune aici, să facem performanţă şi să construim o echipă de care suporterii şi conducerea să fie mândri. Pentru asta trebuie muncă şi răbdare, dar suntem pregătiţi să facem acest lucru (...) Este un contract atipic, care pentru mine înseamnă o protecţie”, a spus Iordănescu, citat de digisport.ro.