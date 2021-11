Edi Iordănescu, primul mesaj după plecarea de la FCSB: Gigi Becali a pierdut bani

„Dacă nici eu nu am reuşit să-l fac pe Gigi Becali să renunţe în a se implica direct la echipă, având un contract beton, înseamnă că nimeni nu va reuşi asta. Aştept să trimită avocaţii actele pentru a semna rezilierea”, a declarat fostul antrenor la ProTV. „Nu am nicio ofertă în momentul acesta. Nu m-a sunat nimeni de la naţională şi asta pot proba cei de acolo. Eu nu am vrut să plec de la FCSB. Gigi putea să facă bani dacă îmi spunea că nu mă mai vrea, pentru că am avut oferte de la echipe de afară şi una îmi plătea clauza de reziliere”, a adăugat Iordănescu la Radio Sport Live.