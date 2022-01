Edi Iordănescu, entuziasmat că reprezintă România. Cum comentează zvonurile că ar fi fost instalat în funcţie pe considerente politice

„Latura financiară aproape că nu a contat. Spun aproape, pentru că e importantă pentru orice antrenor. Consider că sunt antrenori în momentul de faţă care au mulţi ani înaintea mea, cu multe performanţe. Dar, când vine vorba despre valul tânăr, sunt unul dintre reprezentanţii ei. Am parcurs etape fireşti, de la Liga 3, Liga 2, Liga 1, o experienţă în străinătate”, a adăugat fiul „Generalului” care a comentat şi acuzaţiile unor oameni din fotbal care declaraseră că este pus în funcţie de puterea politică: „Am fost susţinut de americani (râde). E bine că aţi deschis subiectul. De când sunt activ în fotbal, de mai bine de 12 ani, am fost implicat în mai multe proiecte. Am antrenat în mod constant. Puterea politică a fost schimbată de mai bine de 20 de ori în perioada asta. Nu cred că cineva a făcut o pasiune pentru mine”.

„Mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de entuziasm. Când reprezinţi România, înseamnă o responsabilitate foarte mare. Am încredere că putem, toţi, împreună, să construim o echipă care să ne facă mândri. Când au apărut aceste discuţii, am pus totul pe planul secund!”, a spus Edi Iordănescu.