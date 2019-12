Ea a făcut posibilă fiesta! I-a pus mingea victoriei în mână lui Neagu în final de România - Ungaria: „Am ezitat să mă uit“

Selecţionerul Tomas Ryde nu i-a dat credit Laurei Pristăviţa în partidele cu Senegal şi Muntenegru, trimiţând-o pentru mai puţin de cinci minute în teren. Jucătoarea în vârstă de 30 de ani de la Gloria Bistriţa a fost însă decisivă în super-revenirea tricolorelor de vineri.

Laura Pristăviţa a evoluat 28 de minute în meciul România - Ungaria, venind de pe bancă ca o soluţie salvatoare pe partea dreaptă a terenului.







A înscris un gol şi cu cinci secunde înainte de finalul partidei a obţinut un 7 m dintr-o lungă serie, care avea, apoi, să decidă soarta calificării în Grupele Principale. În plus, Laura a fost în topul celor mai multe pase decisive trimise, la egalitate cu Perianu (câte şase), cele două fiind urmate de Neagu (5).



Pristăviţa a vorbit la finalul partidei, pentru corespondentul Gazetei Sporturilor la Kumamoto.

Ce a spus Laura Pristăviţa?

* Am încercat să fac tot ce pot pentru echipă şi astăzi mi-a ieşit. Mă bucură cel mai mult victoria noastră. E incredibil de mare pentru ţara noastră. Sincer, nici nu prea reuşesc să mă bucur de victoria asta. E un sentiment atât de profund. O să am nevoie de o oră ca să realizez ce se întâmplă.

*La pauză, atmosfera era un pic moale, dar din cauza primei părţi, când am intrat greu în meci. Am ştiut că e ultima şansă pentru noi şi ceva s-a întâmplat, un scurtcircuit în interiorul nostru. S-a simţit tensiunea. A fost un joc psihic pentru noi, Am avut şi noroc în apărare, am luat câteva mingi.



* Am ezitat în prima secundă să mă uit la ultima lovitură, dar nu am putut pierde momentul. Am avut încredere în Cristina!