După Caroline Wozniacki, o altă sportivă din elita WTA a anunţat că suferă de poliartrită reumatoidă

Sportiva de 25 de ani, semifinalistă anul acesta la Australian Open, a declarat că a început deja tratamentul contra acestei boli şi a subliniat că este optimistă în ceea ce priveşte o revenire în competiţie. "Astăzi este o zi dificila pentru mine deoarece trebuie să anunţ că am fost diagnosticată cu artrita reumatoida. Nu m-am simtit foarte bine în ultimul timp, dar am un sentiment de uşurare pentru că acum ştiu motivul durerilor mele. (...) Am început deja tratamentul şi abia aştept sa depăşesc şi această provocare a vietii. Fara nicio îndoială. fiecare zi în care eşti sanatos este un cadou. Sunt determinată să duc şi această această luptă, atât pe teren cât şi în afara lui", a scris Danielle Collins pe contul de Instagram.

Poliartrita reumatoidă este o maladie autoimună severă care afectează articulaţiile.



Şi Caroline Wozniacki, în vârstă de 29 de ani, a anunţat la finalul anului trecut că suferă de această boală. Chiar daca a continuat sa joace, rezultatele jucătoarea daneze nu au mai fost la acelaşi nivel, sportiva aflându-s acum pe locul 24 WTA