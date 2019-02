După 21 de ani, dispare turneul unde şi-a lansat cariera Simona Halep. Mesajul jucătoarei noastre după acest incident

Este vorba despre New Haven - Connecticut, care era programat între 19-25 august, în săptămâna premergătoare US Open.

În lipsa unui sponsor principal, Tennis Foundation of Connecticut a vândut turneul Organizaţiei de management sportiv, APG, care se ocupă de organizarea evenimentelor în Asia şi care a decis să mute turneul la Zhengzhou, China, tot în perioada 9-15 septembrie, imediat după US Open, astfel că în săptămâna respectivă, în China se vor disputa două turnee.

New Haven a găzduit turneul timp de 21 de ani, proba de simplu a ediţiei 2013 fiind câştigată – după 6-2, 6-2 în finala cu Petra Kvitova (9) – de Simona Halep (23 WTA) care cucerea astfel primul titlu de categoria Premier, precedentele 3 din lunile iunie şi iulie ale aceluiaşi an fiind de categoria International. De asemenea, ea câştiga la New Haven primul titlu pe hard, după Nürnberg şi Budapesta, pe zgură, care îl încadraseră pe cel de la Rosmalen, disputat pe iarbă, după cum precizeză tenisite.info.

În 2016, proba de dublu era câştigată de perechea Monica Niculescu / Sania Mirza.

Simona şi-a exprimat deja – pe Twitter – regretul pentru dispariţia turneului şi îi mulţumeşte celei ce a fost directoare a evenimentului:

Sorry to read this news. Won my first Premier title in New Haven!



Thanks to @AnneWorcester and the tournament for a great 21 years