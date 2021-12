După 0-0 cu Sepsi, FCSB încheie anul la 10 puncte în urma liderului campionatului

"Cred că am făcut un joc mai puţin bun. Cel puţin din punct de vedere tactic, cred că e cel mai slab joc de când am venit. Nu am reuşit să ne facem presingul pe care ni l-am propus, să supunem adversarul la o presiune. I-am permis adversarului să paseze, să joace. Ştiam că sunt o echipă de posesie, care încearcă să construiască şi să ajungă cât mai repede în faţa porţii. Din păcate, le-am permis prea multe spaţii şi au venit periculos de foarte multe ori. Bine că nu am pierdut, e un punct câştigat până la urmă. Urmează pauza competiţională, după care trebuie să ne pregătim mai bine pentru că trebuie să câştigăm jocurile. Mă bucur pentru Târnovanu că a intrat şi a apărat foarte bine, ne-a scos în câteva situaţii la limită. Îl felicit pentru evoluţia din această seară. Atât am putut în momentul de faţă, e o diferenţă mare faţă de CFR din punctul meu de vedere, dar vedem ce facem în ianuarie, când jucăm primul meci cu ei", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Portarul Ştefan Târnovanu, care l-a înlocuit pe Andrei Vlad în poarta FCSB, pentru că antrenorul Anton Petrea nu avea jucători under 21 la dispoziţie, a fost omul meciului, având numeroase intervenţii salvatoare.

La rândul său, antrenorul echipei Sepsi, Cristian Bergodi, a declarat că formaţia sa ar fi trebuit să câştige partida, dar a avut în faţa ei un portar inspirat.

"Eu cred că meritam să câştigăm, dar din păcate nu s-a întâmplat. Vreau să-i felicit pe băieţi pentru că au jucat un meci bun, am dominat, dar din păcate nu am dat gol. Portarul lor a făcut meciul veţii. Mă bucur şi de un rezultat de egalitate. Am jucat împotriva unei echipe care luptă pentru titlu. A fost foarte frumos jocul şi mă bucur, sunt încrezător că putem face mai bine după pauza de iarnă. Noi am jucat ceea ce ştim şi mi se pare că echipa a jucat foarte, foarte bine. Am ieşit cu construcţia de jos, am ajuns în careu, am avut ocazii, dar portarul lor a fost cel mai bun de pe teren. A fost un test important în faţa unei echipe foarte bune", a declarat Bergodi.

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminică, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, ultima din 2021. Echipa bucureşteană termină anul pe locul 2, la zece puncte de liderul CFR Cluj.

Luni se dispută ultimele două partide din 2021, FC U Craiova - CS Mioveni (17.30) şi Dinamo - Farul (20.30).

În acest moment pe primele locuri se situează 1 - CFR Cluj - 57 de puncte, 2 - FCSB - 47, 3 - FC Voluntari - 37, 4 - FC Botoşani - 34, 5 - CS Universitatea Craiova – 32 şi 6 - FC Rapid – 32 puncte. Sepsi ocupă locul 10, cu 26 de puncte.